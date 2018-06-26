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全世界最貴的球場─NBA球員工會參訪

2018-06-26 07:00梁起華

大多的NBA球迷關心NBA動態，不過對於球員所屬的工會NBPA可能比較生疏一些，本文日前有幸前往其所位於紐約市曼哈頓的總部辦公室參觀了解，在此分享一些疏淺的資訊與內部照片給讀者們。

NBPA一般在中文翻譯為NBA球員工會，不過這一兩年隨著該會的所有功能與機制加強，和在包含國際市場各方面作加強行銷，目前由該會正式認證的中文譯為「NBA籃球運動員協會」………是有點怪怪的，不過這真的是官方版。

NBPA位於曼哈頓的六大道，就在時報廣場附近，大樓幾十層，工會位於第五、六層與12層，包含可能是全世界數一數二貴的籃球場和球員休息室都位於這兩層，而12層是屬於工會衍生出來的營利機構THINK450公司所在地。

從NBPA總部上方俯瞰這座可能是是全世界最貴的球場。 梁起華攝影
從NBPA總部上方俯瞰這座可能是是全世界最貴的球場。 梁起華攝影
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負責介紹的協會華人員工表示，協會辦公室在硬體上最主要的功能就是提供協會會員，也就是球員一個中繼休息、轉換、緩衝的地方，因此也可說是「球員之家」。例如前一陣子和所屬球隊管理層搞得不開心的聖安東尼奧馬刺隊球星雷納德(Kawhi Leonard)，在傷癒復健期間，不太想在德州馬刺隊球場設施裡待著，乾脆就跑到紐約的協會總部，這裡有一座標準NBA球場、健身室、復健器材、培訓人員、醫護員各種一切可以讓球員復健或練球的軟硬設備。

NBPA總部附設的球場休息室更衣間。 梁起華影
NBPA總部附設的球場休息室更衣間。 梁起華影
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比較值得介紹是位於協會辦公室的標準籃球場，紐約的房地價是慘烈的昂貴，而曼哈頓的地租更是貴中之霸，不要說是辦公室了，想要在曼哈頓中城搞個小小的健身中心，其會員費可能也是天價，更何況要在辦公大樓內建造一個標準NBA尺寸的籃球場，目前在曼哈頓市中心，除紐約尼克隊的麥迪遜廣場花園(MSG)之外，就屬這協會球場最尊榮。

NBPA協會內籃球場全景。 梁起華攝影
NBPA協會內籃球場全景。 梁起華攝影
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球場主要的功能，除給個體球員作練習之外，還包含前來紐約打NBA季賽的客隊承租，作為賽前練習用，另外為了增加營收，協會也經常性地辦理各種年齡、技術層面的籃球訓練營(Basketball Clinics)。本文前往訪問參觀那一天，就遇到了 去年曾在尼克隊效過力的麥克德默特(Doug McDermott)和轉隊多次、上季在費城七六人隊打球的貝列斯(Jerryd Bayless)。球場內陪練人員、發球機、各種錄像影音設備一應俱全。

林書豪之前曾也曾在NBPA球場辦過個人訓練營。 NBPA提供
林書豪之前曾也曾在NBPA球場辦過個人訓練營。 NBPA提供
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協會辦公裡面現有60-70名工作人員服務協會約450名協會所屬球員，硬體設備除籃球場外，有大中小和私密型會議室多間，球員更衣休息室、三個類似像小型游泳池的水中復健機能池等，還有一個小房間聽說是目前協會主席保羅(Chris Paul)極力爭取來的，是一具類似像太空艙的座椅，用來作為球員舒壓用的。本文在參觀時，看到這些奢華的配備，內心中只有一句話…..「當NBA球員真好」！

復健池底部可以調傾斜坡度和水流強度。 梁起華攝影
復健池底部可以調傾斜坡度和水流強度。 梁起華攝影
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當然，協會辦公室本身是不對外開放參觀的，這次前往拜會，純粹是因為有商業合作而前往，負責接待的是協會國際關係與行銷總監(Chief, International Relations & Marketing)舒瑞提(Matteo Zuretti)，就像目前世界一些主流企業流行的，NBA籃球運動員協會內部員工上班的穿著都很休閒，咖其褲、休閒衫，腳踩休閒皮鞋或慢跑潮鞋等，舒瑞提也是以類似穿著接受採訪。

協會主席保羅堅持要的舒壓椅。 梁起華攝影
協會主席保羅堅持要的舒壓椅。 梁起華攝影
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來自義大利的舒瑞提簡單介紹了協會目前的運作與機能，不過自協會在約兩年前勞資談判中，從NBA那把球員的個人肖像權收回後，協會這幾年非常積極的在美國與國際市場打知名度、舉辦各種籃球營、培養球員增加籃球以外的知識技能和海外的親善活動等。比較值得介紹的是去年在義大利米蘭合作開辦的IBA(國際商業學院)活動，10名NBA現役球員前往義大利與其他的產官學做商業討論、參觀當地的商業，讓球員們在籃球以外，增進其他知識。

舒瑞提接受華裔記者專訪。 梁起華攝影
舒瑞提接受華裔記者專訪。 梁起華攝影
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就像NBA一樣，協會在海外著重國際市場，在美國境內也很積極開發族裔與社區市場，這次本文之所以前往拜會，也就是因為協會想在暑假期間，與紐約地區的華人社區合作舉辦兩期籃球夏令營，由NBA現役球員包含和紐約有地緣關係的沃克(Kemba Walker)、佐蒙德(Andre Drummond)、長島出生的哈里斯(Tobias Harris)和小哈達威(Tim Hardaway Jr.)等球星，帶著夏令營青少年度過一周密集訓練的籃球夏令營。舒瑞提強調，夏令營的宗旨就是藉由球星的親身指導參與，讓學員們激勵、鼓舞，當然能和這些球星合影、獲得簽名、親身接觸或甚至尬個一兩球都是夏令營的價值。

走廊間展有許多藝術畫作，這一幅的畫家還是一名華人。 梁起華攝影
走廊間展有許多藝術畫作，這一幅的畫家還是一名華人。 梁起華攝影
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由於球員協會是屬非營利機構，但是有著450多位地球上籃球最強的球員為主要核心，若不拿來好好運用、行銷，那不是太可惜了，因此協會另外成立了一家名為「THINK450」的公司，本來其前身為National Basketball Players Inc. (NBA球員公司)，做為協會商業運作的延伸機構，後來於去年改為THINK 450，取「幫450人著想」而來。裡面的員工，背景都是來自Nike、籃球媒體單位等菁英，負責主要接待招呼本文一行人的華人代表徐昂先生，之前曾在中國的騰訊公司工作，領有紐約大學運動管理碩士資格。因此該協會的員工素質與背景都相當紮實。

這些年協會包含到世界推廣例如NBA的中國訪問、非洲賽或亞洲行等，又或像林書豪或各球星在各處舉辦，可能牽涉到須收費或免費性質的社區訓練營(球員不得穿著NBA球隊的Logo)，背後的策劃與實際運作，則是由該公司處理。

NBA

梁起華

長年旅居紐約，對美式運動如棒球、美足和籃球極度熱衷，尤其對於大學美足與籃球有深度研究，超喜愛挖每位球員的生長與養成背景，死忠的密西根州大(MSU)斯巴達人隊球迷，Go Green~ Go White~！
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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