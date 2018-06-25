NBA／超級隊伍獨攬聯盟戰局 韋德：我舉手認錯

2018-06-25 16:15 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 陳元廷 ／綜合外電報導



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熱火後衛韋德（Dwyane Wade）日前接受《彭博商業周刊》專訪，談到現今聯盟發展態勢以及超級強隊等等話題。

主持人問他：「現在是不是需要王朝等級強隊才能在NBA奪冠呢？」韋德也不諱言地回應：「以現在狀況來說，你的確需要才行，我會舉手承認自己是這問題的一部分，當我和詹姆斯（LeBron James）還有波許（Chris Bosh）決定聯手時，聯盟就此改變了。」

韋德繼續說道：「我不認為這個發展態勢會慢下來，下個世代球員像是我兒子這一輩，頂尖球員彼此間感情更是很緊密。」當主持人提到韋德用「問題」這個詞來形容這個狀況，後者也解釋：「對其他沒有奪冠的隊伍的確是，但對勇士不是，對我們過去那支熱火也不是。」

韋德更強調，下一支王朝等級強隊肯定正在醞釀成形，他表示：「當然因為我現在36歲了，不會有人打電話給我說，『嘿！我們需要你加入來奠定王朝根基』，但是其他球隊一定都想拉下現任冠軍，而球迷們也迫不及待想看到夏天的自由球員市場將發生什麼事。」

韋德補充道：「我也是球迷，同樣關心聯盟走向，所以我也希望看到夏天能有大動作出現，我樂意見到幾位球星共組1隊，我們都希望除了勇士外隊伍也擁有衝擊冠軍的實力。」