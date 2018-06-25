NBA／為亡姊挺身而出 活塞後衛現身同志遊行

2018-06-25 16:14 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 陳元廷 ／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

紐約一年一度的「同志自豪大遊行」（NYC Pride March）今日（25號）盛大登場，美國4大職業運動聯盟NBA、NFL、NHL和MLB更是罕見團結齊聚一堂相挺LGBT族群。

所謂LGBT族群是指同性戀、雙性戀或跨性別族群，也可廣泛代表所有非異性戀者，NBA過去就一直是「同志自豪大遊行」支持者，不但總裁席佛（Adam Silver）帶頭參與，先前選擇勇敢出櫃的資深裁判甘迺迪（Bill Kennedy）也曾現身遊行。

今年度遊行上NBA代表中有位現役球員格外引起關注，他是帶著5歲大兒子出席的活塞後衛布拉克（Reggie Bullock）。布拉克並不屬於LGBT族群，卻對於該族群所受到的歧視感同身受，因為他後來變性的姊姊幾年前遭到殘忍殺害。

布拉克說：「我希望為這個族群挺身而出，特別是其中因為謀殺慘劇失去朋友家人的成員們，我只想讓他們知道儘管我是異性戀者，我不屬於這個族群，我還是把他們當作自己人。」

根據多項調查報告指出，在美國的變性人因為謀殺致死的比例相當高，特別是黑人變性女性更是驚人，1位人權組織發言者指出：「當跨性別恐懼症混合了厭女症還有種族歧視，後果可能是非常非常嚴重的，這些人面對的不只是一種歧視，而是許多面向的。」

布拉克回憶自己姊姊過去還是男性時，從未真正公開自己真正性別認同，「事情更像是我們漸漸發覺，而自從我們發現且認同後，他也開始對自己性別認同感到自在，於是作起女性打扮，但不可諱言外頭多數人都不認同且質疑他的決定。」

甚至，布拉克自己也坦承，他高中和大學時代也不敢讓姊姊到場看球，害怕外人指指點點、說三道四，但2014年時姊姊遭到謀殺後，讓布拉克徹底改觀，他開始替公益組織站台一同宣導接納LGBT族群，上季還在活塞舉辦LGBT族群之夜，更主張NBA各隊可以製作特殊版彩虹球衣，以實際行動力挺LGBT族群。

布拉克強調：「做這些對我來說並不難，因為我對此很有熱情，這件事深深觸動我的心，所以我願意挺身而出。當然要說服異性戀男性好好思考，試著接受其他性別、性向認同的人絕非易事，但我樂於接受這項挑戰。」