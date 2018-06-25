NBA／金塊欲放棄球隊選項 頂薪續簽約柯奇

2018-06-25 16:14 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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根據最新消息，丹佛金塊將會放棄執行核心中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在今年夏天的球隊選項，並且將和他重新簽下一份頂級合約。

約柯奇是在2014年以第二輪41順位被金塊挑中，他在2015年正式加盟，連續3個賽季的成績都呈現巨幅成長，成了金塊陣中無可動搖的未來基石。

約柯奇下一季球隊選項的年薪是160萬美元，他的經紀團隊先前已經釋放出提前續頂級合約的想法，金塊球團也給予正面回應。畢竟如果金塊執行球隊選項，約柯奇將會在2019年夏天成為完全自由球員，屆時金塊很可能將要面臨王牌離去的危機。

現年23歲的約柯奇是聯盟數一數二的全能中鋒，上季他出賽75場，平均拿下18.5分10.7籃板6.1助攻1.2抄截0.8阻攻，三分命中率達到39.6%，其中得分、籃板、助攻和投籃命中率（49.9%）都名列全隊之首。

約柯奇上季總共完成10次大三元，聯盟第4多；在面對公鹿的比賽中，約柯奇上場不到15分鐘就完成大三元，創下史上最神速大三元紀錄。

據悉，約柯奇今夏最多可以簽下五年1.46億美元的頂級合約。

另一方面，金塊隊的前鋒錢德勒（Wilson Chandler）已經決定執行下一季的球員選項，年薪約1280萬美元。