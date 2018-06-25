NBA／地球幻象、新器官？ 馬刺新秀言談不馬刺

2018-06-25 16:13 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 陳元廷 ／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

馬刺團隊文化向來以低調為名，球員在記者面前總是沈默寡言，總教練波波維奇（Gregg Popovich）對媒體也常故意擺出不配合姿態，不過新秀華克（Lonnie Walker IV）或許將一改外界對馬刺團隊形象原有認知。

華克先前在聯盟官方在芝加哥舉辦的測試營中，被媒體問到自己是否相信厄文（Kyrie Irving）的「地平說」言論，他回答：「我不相信地球是平的，但是我的陰謀論中，地球肯定是種幻象。」

華克這番話也許聽來像是胡說八道，不過根據宇宙物理學者的說法，確實存在一種理論為「全息宇宙論（Holographic Universe）」，而就在去年初也有1篇科學研究指出沒有證據直接否定宇宙僅是投影。

事實上，華克真的自詡為科學迷，他說：「任何與科學有關的事物我都愛，這類事情是我的興趣，還有數學，數學從小到大對我而言就像第二本能。」

華克會主動向記者提起，NASA在2016年曾發現1顆小行星從1世紀前開始繞行地球，也把閒暇時間花在研究法屬玻里尼西亞瀑布生態。還是像最近科學研究指出，人體可能存在一種新的器官「間質（interstitium）」，都是華克愛談的議題。

他也說，自己最愛一部電影是BBC拍攝的《地球脈動2》，一共反覆看過十幾次，甚至華克和大學時代教練聊天選的話題，有時會像是獵豹和鴕鳥彼此搏鬥，誰才是勝利一方。

而華克對外天馬行空的發言也並未侷限於極端的科學理論，他也樂於告訴媒體，自己相信歷史上曾有巨人存在，或者希特勒（Adolf Hitler）戰敗時沒有自殺，而是欺騙過眾人又活了很久。

擁有這樣不按牌理出牌的個性、還有喜歡送給記者聳動標題的風格，華克未來如何融入馬刺團隊文化確實值得關注。