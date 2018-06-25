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NBA／新疆小子阿不都沙拉木 代表勇士征戰夏季聯賽

2018-06-25 12:39世界日報 記者劉先進／屋崙報導

中國球員阿不都沙拉木(右)，將代表勇士打夏季聯賽。 世界日報
中國球員阿不都沙拉木(右)，將代表勇士打夏季聯賽。 世界日報
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NBA選秀21日晚塵埃落定，60名球員中沒有中國球員入選。但來自中國男子籃球職業聯賽、擅長投三分球的新疆少數民族球員阿不都沙拉木，獲得寶貴機會。他得到四年三冠的金州勇士的認可，將代表勇士征戰夏季聯賽。

他也是周琦（代表火箭）和丁彥雨航（代表獨行俠）之後，第三位確定出戰今年NBA夏季聯賽的中國球員。華人球迷有望在夏季聯賽上看到中國德比。根據夏季聯賽的賽程安排，周琦所在的火箭隊將與阿不都代表的勇士隊，在7月9日對戰。

出生於1996年的阿不都沙拉木接觸籃球較晚，直到16歲時才開始系統的訓練並比賽。他在場上擔任前鋒，上賽季在新疆隊場均出場18.6分鐘，得到6.8分、4.1籃板和0.7助攻。在國際籃聯世界錦標賽亞洲區資格賽中為中國國家隊效力。

據消息人士透露，阿不都沙拉木過去14天參加八支球隊的試訓，包括紐約網隊、達拉斯獨行俠、洛杉磯湖人、密爾沃基公鹿、鳳凰城太陽和猶他爵士。選秀前有NBA經理看過他的訓練後說，他身高6呎8，穿鞋6呎9.5，在同類型球員中，身體狀態很好。比賽中能投射較遠的三分。但缺乏防守的腳步移動速度，選秀位置50名後或落選，三分投射能力能給他一些機會。

阿不都沙拉木是勇士的粉絲，他今年4月中旬在甲骨文球場看球，還和湯普森合影，並獲得湯普森的簽名球衣，他給自己打氣說：「當未來遇見偉大。」他當時在微博上說，「在美國訓練的這段日子，累並開心著。無論是頂級的環境，還是高水準的訓練對抗，都讓我覺得很充實。此次美國之行的目的，也僅僅限於提高自己，請關心我的朋友也不要理會傳言，NBA選秀的新聞也只是年齡到了自動進入名單自動參選，請記者朋友們也不要大做文章。希望大家繼續支持我。」

勇士選秀NBA

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