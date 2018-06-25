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波波維奇三大執教理念 方圓之間盡是禪機

2018-06-25 07:00特約記者李亦伸

馬刺正面臨過去20幾年隊史最大困局，27歲小前鋒，被視為馬刺基石球星雷納德希望提前續約不成，加上雙方對雷納德傷病觀點立場不同，要求交易。

69歲馬刺教練波波維奇，今年初送走愛妻，儘管執教、協商、溝通工作仍在持續，但波波教練眼神透露哀傷，馬刺團隊、球迷、隨隊媒體都能深切感受那分來自內心悲慟。

波波教練和雷納德見面溝通，這是必要動作，雷納德經紀團隊談金錢+傷病立場，這已經超出生活、籃球、比賽勝負、總冠軍、球隊文化、紀律、情義，即使執教智商和人生導師都被視為大師的波波教練，恐怕都很難化解。波波教練和雷納德見面，這是一分雙方共事七年的關心和做為教練的職責，其實雷納德團隊過去一年要求提前續約的立場和態勢非常明顯，那是只有金錢能解決的「商業問題」。

雷納德(左二)續約事件目前鬧得沸沸揚揚，總教練波波維奇雖然有心幫忙化解歧見，但恐...
雷納德(左二)續約事件目前鬧得沸沸揚揚，總教練波波維奇雖然有心幫忙化解歧見，但恐怕不會有太大的效果。 美聯社
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執教馬刺21年，波波教練為NBA樹立無數標竿和改變籃球歷史典範，這次處理雷納德「賣我」事情，波波教練接下來的發言、態度和決策，也會成為執教和經營管理球隊「教材」。

波波教練三個執教理念叫人佩服，也充滿啟發。

生活更重於籃球

對任何一支球隊、教練、總管和球員來說，贏球當然是最重要的目標，這是球團共同努力終極目的。但波波教育所有人，生活比籃球更重要，球員傷病、家庭、生涯遠遠勝過一場比賽勝負，每個人的家庭也更重於籃球、比賽、勝負。

雷納德經紀團隊指責馬刺忽略、不尊重雷納德的傷病處理和立場，這樣的理由很難被接受，也直接挑戰波波教練執教哲學和堅持。

波波維奇不是為了比賽勝負而願意犧牲一切的教練，他對家庭才是最為重視。 歐新社
波波維奇不是為了比賽勝負而願意犧牲一切的教練，他對家庭才是最為重視。 歐新社
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改變籃球的天才

波波教練紀律嚴明，團隊至上，任何球星、一哥在訓練比賽都不會有特例，也不會有超級球星待遇，一視同仁，紀律第一，戰術+溝通+團隊就是波波教練要求的基礎。

2002吉諾布里加入馬刺，他常不按牌理，在團隊+戰術之外的創造力，迫使波波教練做出改變和修正。改變籃球的天才球星，不只改變了比賽，也改變了波波，即使波波教練再堅持頑固，他仍與時俱進地修正執教思維和戰術運用，這是最高智慧和方圓拿捏。

波波維奇(左)為了讓吉諾布里(右)能融入馬刺的攻守體系之中，在戰術上願意做出修正...
波波維奇(左)為了讓吉諾布里(右)能融入馬刺的攻守體系之中，在戰術上願意做出修正，造就了兩人16年來的美好情誼與亮麗戰績。 歐新社資料照片
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團隊重於天才球星

即使吉諾布里和鄧肯都是能改變比賽、改變節奏、建立不同團隊和贏球基礎，但他們還是得在波波教練的團隊意識中完成。

鄧肯、吉諾布里沒有享受特例，但在球場上他們卻有被允許的空間和犯錯，這一切都在團隊堅持下完成，馬刺文化與眾不同，馬刺團隊就是有他們的堅持和獨到之處，波波教練這本教科書是全世界教練指標，也是所有籃球教練奉為聖經範本。

我喜歡波波教練的執教思維和堅持，他堅持但不頑固，他要求執行力但保有彈性，他能從生活和人生去看籃球和勝負，改變球員以往習以為常籃球文化+生活重心，這一切都是馬刺如此成功的球隊文化。

波波教練方圓之間，生活籃球之中，盡是禪機。

馬刺吉諾布里雷納德

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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