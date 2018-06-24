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NBA／格林投注心力助選秀 總管：這是領袖作為

2018-06-24 16:35NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

格林。 美聯社
格林。 美聯社
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一般而言，評估選秀過程或決策都是交由管理階層負責，有時當然也會諮詢隊上球星意見，但鮮少有球星主動積極參與，勇士格林（Draymond Green）顯然是例外。

他不但在冠軍慶祝結束後一連好幾天來到場館報到，實際參與新秀試訓的過程，更在長達2小時討論選秀方針的會議上全程列席其中。

根據助理總管哈里斯（Larry Harris）說法，他的團隊負責提供所有關於新秀資料，格林則就球員打法能否融入團隊、性格能否適應更衣室文化來表示意見，最終再由總管麥爾斯（Bob Myers）作最後定奪。

哈里斯也說，格林對評價球員有其獨到看法，「他有一天這麼說，『有所謂82場型球員，也有所謂16場型球員』，在他看來，82場例行賽固然重要，但是在贏下拿到總冠軍的16場季後賽勝利有所貢獻更是關鍵。」

哈里斯更對格林在試訓時提供協助感到滿意，「球員間彼此都是認識的，他真的對今年新秀有很多了解，儘管你會以為他大概只熟自己過去母校密西根州大的球員，他很懂哪些球員類型適合我們球隊。」

麥爾斯同樣對格林這次參與選秀評估決策給予高度肯定，說：「他已經是3屆總冠軍得主，卻還是這麼在乎我們在第28順位要選誰，這就是所謂的領導能力。我認為往後30年，他都會把籃球掛在嘴邊，他也應該這麼做，他就是有這麼聰明。這次有他參與，不但過程更有趣，也帶來很多良好思考激盪。」

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