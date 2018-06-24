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NBA／席佛評勇士獨霸： 過去也說喬丹公牛有害

2018-06-24 11:27NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

歐新社
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NBA總裁席佛（Adam Silver）近日受邀上《ESPN》廣播節目，不僅談到現今聯盟態勢，當然也不免俗得回應強弱失衡的質疑。

席佛強調，聯盟官方不會為了一味追求各隊實力均等，而採取極端作法，但他也指出勞資協議只要勞資雙方同意，都可以進行修改，尤其是薪資上限部份這方面，若真的希望追求平等，將現行軟性規定改為硬性規定就是一類作法。

他說：「勞資協議每隔一段時間就得重新進行談判，過去幾年我們也討論過硬性規定的薪資上限，比起NFL美式足球來說，我們規定顯然是屬於軟性的，給了各隊越過薪資上限、支付豪華稅的空間，而正是因為如此，才有騎士和勇士這樣的球隊出現。」

席佛進一步解釋：「其他28隊當然不斷抱怨，這2隊已經連4年相遇總冠軍賽，但是回歸根本來說，聯盟30隊還有球員們本來就是有權能共同決定聯盟規則。」

此外，關於勇士獨霸引致各方批評，席佛也說，這不是聯盟頭一次面臨此議題，他表示：「聯盟歷史向來不缺乏王朝出現，過去在1997年有一期《運動畫刊》封面，你們可以回去看看，上頭人物是喬丹（Michael Jordan），標題則是『公牛正危害NBA嗎？』，現在輿論也是如此。」

不過，席佛也承認，過去公牛並沒有所謂「杜蘭特（Kevin Durant）因素」，意即1支73勝隊伍還再得到1位超級巨星加盟，他表示：「我會說，這是聯盟將探討的議題，我們總是能夠和球員工會協商，再透過勞資協議變動整體規則，重要的是找出對所有人最有利的方案。」

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