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NBA／ESPY公佈入圍名單 聯盟各路好手群星閃耀

2018-06-24 11:28NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

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年度卓越運動獎ESPY日前公佈入圍名單，其中數項大獎都有NBA球星名字出現。

最佳男性運動員方面，入圍的有MLB休士頓太空人的亞土維（Jose Altuve）、NHL華盛頓首都的歐維奇金（Alex Ovechkin）、NFL新英格蘭愛國者的布雷迪（Tom Brady）還有休士頓火箭的哈登（James Harden）。

值得一提的是，該獎項去年得獎者為雷霆當家球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），擊敗了包括MLB芝加哥小熊的布萊恩（Kris Bryant）、NHL匹茲堡企鵝的克洛斯比（Sidney Crosby）還有奧運游泳金牌得主菲爾普斯（Michael Phelps）。

至於，去年度的最佳冠軍賽表現獎得主為杜蘭特（Kevin Durant），他憑藉蟬聯總冠軍賽MVP的表現再度入圍，同時在4人決選名單中的還有NCAA錦標賽最傑出球員獎得主、同時也在今年選秀會加入公鹿的維拉諾瓦大學後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）。

而包含本屆已經連續14年入圍最佳NBA球員的詹姆斯（LeBron James），則有望挑戰連續3年獲獎的成就，其餘3位入圍者則是：哈登、戴維斯（Anthony Davis）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

最後，最佳突飛猛進獎項目上，2位NBA新人王最大角逐者——西蒙斯（Ben Simmons）和米契爾（Donovan Mitchell）都在入圍名單內。

2018年的ESPY頒獎典禮則將於7月19號登場。屆時現場主持人會是知名女賽車手派翠克（Danica Patrick）。

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