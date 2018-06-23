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NBA／溫馨情節轉瞬變調 菜鳥選秀日人生如戲

2018-06-23 18:00NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

布里吉斯被家鄉球隊76人選中後只開心不到幾小時，就被球隊交易至太陽。 美聯社
布里吉斯被家鄉球隊76人選中後只開心不到幾小時，就被球隊交易至太陽。 美聯社
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布里吉斯（Mikal Bridges）在10順位被76人選中，過去他就讀於當地的維拉諾瓦大學，更在今年率隊封王，這原本該是家鄉子弟根留在地的溫馨故事。

況且，他的母親泰妮哈（Tyneeha Rivers）更是76人所屬企業母集團人資部門副總，泰妮哈雖然很希望兒子能加入自己球隊，但她也說：「我讓自己保持在媽媽角色，雖然偶爾會碰到布朗（Brett Brown）教練，但我不會越界。要是我有問題，我會請他的經紀人幫忙聯絡。」

泰妮哈是在19歲懷孕生下布里吉斯，之後以單親媽媽身份撫養兒子長大，維拉諾瓦大學1位助教曾說：「她是位很值得敬佩的女士，你可以從她身上看出布里吉斯優秀品格是從何而來，你能知道為什麼他這麼專注、一心一意。」

泰妮哈給予兒子的不只是後天教育，先天上也給予布里吉斯在球場成功的條件，那就是長達7呎2吋的臂展，根據泰妮哈說法，她身高5呎9吋，但臂展卻是和同事也就是退役球員弗里（World B. Free）一樣長，而對方身高可是有6呎2吋。

事實上，當布里吉斯被76人選中當下，泰妮哈也全然沒有掩飾喜上眉梢的情緒，大方告訴現場記者：「我很興奮他可以回家來，這一切實在很不真實。」而頭戴76人球帽的布里吉斯本人更是在稍後聯訪中，一股腦地傾訴留在費城替76人打球是1件多大喜事。

他們不知道的是，布里吉斯不久後就被擺上交易談判桌，送往太陽交換16順位的史密斯（Zhaire Smith）還有2021年來自熱火的未受保護首輪選秀權，此舉也讓許多76人球迷無法接受，紛紛發文表示對布里吉斯的同情。

不過無論如何，布里吉斯還是一圓NBA夢，且太陽新隊友艾頓（Deandre Ayton）也立刻稱讚他一番，說：「他是個贏家，拿過2次NCAA冠軍，很棒的射手又擅長防守且體能極佳，我想他會成為攻守都很具威脅性的球員。」

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