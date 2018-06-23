NBA／求教60順位成功經驗 字母哥弟回應湯瑪斯

2018-06-23 16:29 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 陳元廷 ／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

以從選秀第2輪60順位成功發跡的勵志故事著稱，湯瑪斯（Isaiah Thomas）向來不介意談起自己這段過往。

今年選秀會前夕，來自密西根州大的新秀布里吉斯（Miles Bridges）在自己推特寫說：「距離選秀會還有3天時間，不管我最後是以第1順位還是60順位入選，我都很感謝上帝讓我站在今天這個位置上。」

湯瑪斯還特地前去留言說：「假如你真的落到60順位，你可就會在意了。」不過最後布里吉斯是以第12順位雀屏中選，沒有落到此一處境。

湯瑪斯接著又在自己推特說：「今晚選秀會60順位獲選的人記得打給我，我會給你成功方程式。」然後不久又發文：「糟糕，好像都沒人理我呢。」

事實上，今年選秀第60順位入選的球員還算有來頭，他是公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的弟弟科斯塔（Kostas Antetokounmpo），被76人挑中後又交易到獨行俠。

科斯塔最後也真的現身標記湯瑪斯，他說：「聽說你有60順位成功方程式？」湯瑪斯也大方回應說，「作好準備一起訓練吧！」

20歲的科斯塔身高6呎11吋，過去1年的大一賽季平均出賽15.1分鐘，僅有5.2分平均成績，但獨行俠總管小尼爾森（Donnie Nelson）認為，他待開發的潛力很適合在發展聯盟培養。