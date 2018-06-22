NBA／半世紀的等待 新科狀元艾頓降臨鳳凰城

2018-06-22 09:14 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 陳元廷 ／綜合外電報導



首次獲得第1順位的太陽選擇了亞利桑那大學出身的中鋒艾頓。 美聯社 分享 facebook

2018年NBA選秀會狀元人選正式出爐，隊史50年首次獲得第1順位的太陽選擇了亞利桑那大學出身的中鋒艾頓（Deandre Ayton）。

艾頓在近幾個月就被眾多專家推測為狀元呼聲最高的人選，他在選前也僅和太陽進行試訓，也對外放話說：「我知道我會在第1順位被挑走。」也有球迷早早就拿出太陽球衣請求艾頓簽名，他也對此欣然應允。

艾頓對於成為今年狀元表示：「這對我來說太意義深遠了，我的教練還有家人都知道我對籃球的付出，且為了達成目標，我有多麼努力。而不管遇到任何挫折困難，我永遠都相信上帝安排，認為祂會給予我所做的一切回報。」

艾頓將在今年7月年滿20歲，他在大一賽季獲選太平洋十二校聯盟年度最佳球員和年度最佳新人，平均能繳出20.1分、11.6籃板和1.9阻攻的成績，整體命中率則有61.2％的水準。

艾頓過去就曾聲稱，將和太陽後衛布克（Devin Booker）組成第2代的「歐布連線」，他也提到加入太陽的感想說：「我很高興能成為太陽的一份子，因為我們可以著手開創贏球傳統，我和布克還有傑克森（Josh Jackson）等這群隊友，他們都很棒，我們雖然年輕卻已經作好準備了。」