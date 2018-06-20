NBA／黃蜂發動交易 哈沃德轉籃網再聯手林書豪

2018-06-20 22:40 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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根據最新消息，夏洛特黃蜂將與布魯克林籃網達成交易協議，黃蜂將送出哈沃德（Dwight Howard），換來莫茲戈夫（Timofey Mozgov）、兩個未來二輪選秀權和部分現金。

哈沃德是在2016年夏天和老鷹簽下三年7050萬美元的合約，不過他在2017年6月被老鷹交易到黃蜂，目前他還剩下一年2380萬美元的合約。

哈沃德在黃蜂期間總共出賽81場，是2009-10年以來出勤率最高的一季，繳出平均16.6分12.5籃板1.6阻攻的成績，拿下53次雙十，更在面對籃網的比賽中達成「30分30籃板」的難得紀錄。

籃網此次交易除了獲得一位正牌中鋒外，明年哈沃德合約走完，籃網預計可以清出約1700萬美元的薪資空間。

莫茲戈夫是在2016年和湖人簽下四年6400萬美元的合約，然後湖人在去年就把他搭配羅素（D'Angelo Russell）一起送到籃網，不過莫茲戈夫在籃網也沒有太多表現機會，只出賽31場，平均上場11.6分鐘，得到4.2分3.2籃板，對比千萬年薪也格外諷刺。

值得一提的是，哈沃德在火箭時期曾和林書豪搭檔過，如今兩人又將再度重逢。兩人會激盪出何種火花也格外引人注目。