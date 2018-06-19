【選秀系列之8】 歐陸兩大金童對決 唐西奇聲勢驚人

2018-06-19 22:45 NBA台灣 Marion



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根據以往的經驗，當碰到比較大的選秀年份，通常大部分的歐陸球員的參選意願就會降低，而當碰到美國比較少出色新秀的選秀年份時，歐陸新人就會傾巢而出，近年來最明顯的一屆就是2016梯，第一輪後面幾乎有快一半是海外球員，算是歐陸球員近幾年大量參選的代表作。

不過來到2018年，在今年不算選秀大年的情況下，來自海外的球員卻是意外的少，在各大榜單中能比較穩定待在第一輪的只有兩位，分別是來自波士尼亞的穆沙（Dzanan Musa），以及等於是本篇的主角，相信各位已經對這個名字如雷貫耳，那就是來自斯洛維尼亞的19歲神童唐西奇（Luka Doncic）。

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唐西奇（Luka Doncic）

自從2017年9月，唐西奇以不到19歲的年齡在歐錦賽大殺四方，和德拉基奇（Goran Dragic）聯手率領斯洛維尼亞爆冷奪冠開始，這個名字就註定成為本屆選秀會最具話題性的名字之一，而在稍早結束的歐洲聯賽，唐西奇更是一口氣囊括包括最佳新秀、MVP、歐洲聯賽冠軍和最終四強MVP等獎項，雖然去年還在歐洲打球的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也有類似的主宰表現，但相對當時已經24歲的波格丹諾維奇來講，19歲就已經達到相同境界的唐西奇顯然更加誇張。

即使如此，唐西奇卻仍然是本屆選秀前幾順位熱門人選中評價最兩極、爭議也最大的一位，擁有遠超同齡球員的球技成熟度和傳球視野，以及雖然整體命中率不高、但關鍵時刻毫不手軟的跳投，原本唐西奇被認為有機會成為像是海瓦德（Gordon Hayward）那樣配備優異組織能力的搖擺人，尤其在本屆天賦幾乎全部點在前場、而且長相一個比一個粗獷的情況下，顏值爆表又是唯一後場搖擺人的唐西奇，更是備受期待的特別存在。

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但由於所屬球隊皇馬的陣容配置，唐西奇經常需要被推上去打小球PF，加上據說他有飲食控制的問題，在球季中期整個人胖了一圈，也明顯影響到他原本就已經不是很突出的運動能力，雖然唐西奇本來就不是靠速度吃飯、而是依賴獨特的節奏感晃開防守者，但如果在比賽節奏普遍比NBA慢上一截的歐洲聯賽速度都顯得非常普通，甚至在面對體能好的防守者時經常會感到困擾的話，那麼等唐西奇來到NBA之後，恐怕會面臨更嚴竣的挑戰。

整體來講，如果唐西奇未來想要有比較好的發展，良心建議先去減個肥吧，幸好這對職業運動員來說應該不算難事，否則他在增重後對抗性仍然不能跟正規禁區球員相提並論，而一般的後衛搖擺人，以他現在的橫移速度恐怕很難追上，來到美國首先就得先面對「那你能守誰？」的問題，雖然在他之前有許多來自歐洲的前輩都面對過相同疑慮，其中也有不少成功克服的案例，希望唐西奇也能加入他們的行列。

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穆沙（Dzanan Musa）

雖然是本屆歐陸第二人，不過穆沙的選秀聲勢一直都跟唐西奇差得有點遠，目前看起來頂多就是第一輪中後段附近的身價，要進樂透區有點難度，不過還記得兩年前的U17世青賽，穆沙在對中華隊的比賽單場狂砍50分，率領波士尼亞以30分之差大勝，對於有在關注台灣籃壇的球迷來說，或許會對這個名字有些印象。

身為6呎9吋的高側翼，穆沙是一名相當出色的得分手，投籃技能包非常完整，各種運球後的急停跳投、行進間的接球出手、切入拋射或是大號三分都難不倒他，和同齡球員相比豐富的國際賽經驗也讓他完全不畏懼挑戰籃框，有成為大心臟神經刀射手的潛力，同時雖然是攻擊優先的球員，不過水準以上的運球和不算差的傳球視野，也讓他有在擋拆時擔任持球者的能力。

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不過在防守端，目前只有195磅左右的穆沙不要說NBA，即使在歐洲賽場上，都看得出他在噸位上面對身高相近的對手非常吃虧，橫移速度也完全無法跟上運動能力較佳的對手，可以說短期內在防守端會是非常明顯的漏洞，這也是許多歐陸球員進入NBA首先要解決的問題，而在理論上不太可能被當成主要進攻點的情況下，穆沙能否改善他有點自幹的傾向和頗為糟糕的出手選擇，將是他未來是否真能站穩NBA的關鍵。