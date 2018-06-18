親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到7袋屍塊

NBA／接受跑步機訓練 卡珍斯展現恢復進度

2018-06-18 15:40NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

NBA
NBA
分享

上季因腳跟腱傷勢被迫提前報銷的卡珍斯（DeMarcus Cousins），在完成手術後，目前仍積極努力復健。近日他也上傳了他在跑步機上接受訓練的影片，顯示其恢復進度相當不錯。

卡珍斯是在例行賽面對火箭的比賽中傷了腳跟腱，對於面臨合約年的他來說，在這個賽季遭逢嚴重傷勢確實是相當嚴酷的考驗，他的傷勢恢復狀況也將直接影響到他的續約價碼。

儘管出現一些傳言，不過不少人都認為卡珍斯下一季應該還是會繼續為鵜鶘效力，以雙塔的姿態試圖衝擊更好的名次。

鵜鶘在這個賽季最終以第6種子身份闖進季後賽，並在首輪有出色的發揮，直接扳倒排名在前的拓荒者，儘管第二輪力拼5戰後不敵衛冕軍勇士，但鵜鶘的表現也讓人充滿想像。甚至人們也會想像，倘若卡珍斯健康出賽時，鵜鶘有沒有機會帶給勇士更大的麻煩？

卡珍斯本季總共出賽48場，平均得到25.2分、12.9籃板、5.4助攻、1.6抄截、1.6阻攻，投籃命中率47%，而且一場可以投進2.2顆三分球，三分命中率35.4%。

捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

雷納德出招向錢看 撼動詹姆斯求完美佈局

2018-06-18 07:00

NBA／吉諾布里是否退役？ 前隊友：想看他再打100年

2018-06-18 14:23

NBA／選秀狀元破產人生 前MLB球星開節目探討

2018-06-18 13:53

NBA／對《NBA2K》有微詞？ 厄文：頭髮好像沒了

2018-06-18 13:21

NBA／努力招募詹皇 康特：說不定他會來紐約

2018-06-18 12:03

NBA／唐西奇拚西甲冠軍 可能無緣出席選秀會

2018-06-18 12:02

NBA／太陽狀元籤換雷納德？ 鳳凰城媒體否認傳聞

2018-06-17 17:40

NBA／詹姆斯將缺席頒獎典禮 陪伴家人為優先

2018-06-17 17:38

NBA／季後賽活躍表現 灰狼可能傾向續約羅斯

2018-06-17 16:12

NBA／詹姆斯已是傳奇 歐尼爾：無需再用奪冠證明

2018-06-17 14:32

NBA／為兒子擇校？ 傳詹姆斯造訪休士頓高中

2018-06-17 12:58

NBA／雷納德棄馬刺 「點名」洛杉磯？

2018-06-17 12:44

NBA／羅伯森獲終身成就獎 羅素之後第2人

2018-06-17 12:01

NBA／亞瑞查盼千萬年薪 火箭面臨抉擇

2018-06-17 11:40

【選秀系列之5】 樂透區中後段 兩大鋒線分析

2018-06-14 17:40

馬刺暑假補強課題 煩惱的不只是雷納德

2018-06-14 12:00

擊倒勇士三種速成方案 全都需要冠軍大叔

2018-06-11 07:00

勇士瘋狂三分箭如雨 騎士單調攻防種敗因

2018-06-09 11:52

杜蘭特的「喬丹級演出」 把騎士打入殞落國度

2018-06-07 12:00

總冠軍賽同差一步 火箭、綠衫軍未來卻是兩樣情

2018-06-06 07:00

強攻禁區打亂騎士節奏 勇士團隊合作贏得漂亮

2018-06-04 10:54

總冠軍賽首戰沒有硝煙味 勇士防守還要加強

2018-06-01 12:12

單打vs.團隊 總冠軍賽微妙的戰力天平

2018-05-31 07:00

挑戰難度比去年更高 騎士想贏勇士需要奇蹟

2018-05-31 07:00

不讓對手傳球300次 火箭要逼勇士「雷霆化」

2018-05-29 07:00

玩命關頭若沒保羅 火箭搶七要靠3招拚奇蹟

2018-05-28 07:00

連八年東區稱霸危在旦夕 詹姆斯還有什麼辦法？

2018-05-25 07:00

勇士想打下火箭 進攻仍比防守關鍵

2018-05-24 07:00

騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

2018-05-21 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

雷納德出招向錢看 撼動詹姆斯求完美佈局

2018-06-18 07:00

世足賽／犯規雖可恥但有效 瑞士10犯伺候內馬爾

2018-06-18 09:04

NBA／詹姆斯將缺席頒獎典禮 陪伴家人為優先

2018-06-17 17:38

NBA／對《NBA2K》有微詞？ 厄文：頭髮好像沒了

2018-06-18 13:21

NBA／努力招募詹皇 康特：說不定他會來紐約

2018-06-18 12:03

NBA／太陽狀元籤換雷納德？ 鳳凰城媒體否認傳聞

2018-06-17 17:40

NBA／選秀狀元破產人生 前MLB球星開節目探討

2018-06-18 13:53

NBA／唐西奇拚西甲冠軍 可能無緣出席選秀會

2018-06-18 12:02

PGA／小白球還在滾搶先補一桿 米克森引爭議

2018-06-17 17:01

斯圖加特網賽／不只返球王 費德勒復出就摘冠

2018-06-17 20:50

中職／韓職啦啦隊女神朴騏良開球 球迷苦等印象深

2018-06-17 21:01

中職／王柏融遇低潮非壞事 曾豪駒點出關鍵

2018-06-17 18:26

世足賽／南韓諜對諜 大換背號首戰瑞典

2018-06-18 09:29

斯圖加特網賽／重返球王 費德勒復出就登頂

2018-06-18 00:38

中職／克恩三世好投廖健富致勝安 猿上半季奪冠

2018-06-17 23:11

日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00

NBA／吉諾布里是否退役？ 前隊友：想看他再打100年

2018-06-18 14:23

PGA／美國公開賽科普卡衛冕成功 29年來首位

2018-06-18 09:08

中職／廖健富表現超預期 補起王柏融低潮扮關鍵

2018-06-17 23:25

NBA／接受跑步機訓練 卡珍斯展現恢復進度

2018-06-18 15:40

中職／猿隊上半季封王關鍵 洪總點名廖健富

2018-06-18 00:28

女王草地賽／臀傷復出 墨瑞期待值掛零

2018-06-17 19:29

中職／不怕雨攪局 廖健富建功猿上半季封王

2018-06-18 00:38

中職／猿、兄弟之戰就是要打 暫定晚間8點開賽

2018-06-17 19:32

中職／林立攻守亮眼冒出頭 桃猿封王戰有關鍵安

2018-06-17 23:28

MLB／對戰老東家不手軟 陳偉殷第2勝終入袋

2018-06-18 00:38

MiLB／林子偉單場2安 張育成連6場出賽敲安

2018-06-18 13:34

中職／對前東家特別有鬥志 克恩三世奪封王戰MVP

2018-06-18 00:09

MLB／今日戰績表 太空人再勝皇家跨11連勝

2018-06-18 10:11

圖輯／中職桃猿奪季冠軍

2018-06-17 23:23

中職／猿隊、兄弟之戰延後開打 猿「不輸」就封王

2018-06-17 17:25

中職／桃猿隊再戰中信 拚主場封王

2018-06-17 16:33

中職／猿「不輸」就封王 桃園大雨開打未定

2018-06-17 17:38

中職／新人測試會登場 4球團約30人到場觀察

2018-06-18 15:38

籃球／連假瘋鬥牛 國泰NBA 3x高雄熱戰

2018-06-17 22:16

前NBA球星希克森 被控攜械搶劫

2018-06-18 04:31

棒球／2公分輪胎見證台東紅葉少棒傳奇

2018-06-18 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top