NBA／接受跑步機訓練 卡珍斯展現恢復進度

2018-06-18 15:40 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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上季因腳跟腱傷勢被迫提前報銷的卡珍斯（DeMarcus Cousins），在完成手術後，目前仍積極努力復健。近日他也上傳了他在跑步機上接受訓練的影片，顯示其恢復進度相當不錯。

卡珍斯是在例行賽面對火箭的比賽中傷了腳跟腱，對於面臨合約年的他來說，在這個賽季遭逢嚴重傷勢確實是相當嚴酷的考驗，他的傷勢恢復狀況也將直接影響到他的續約價碼。

儘管出現一些傳言，不過不少人都認為卡珍斯下一季應該還是會繼續為鵜鶘效力，以雙塔的姿態試圖衝擊更好的名次。

鵜鶘在這個賽季最終以第6種子身份闖進季後賽，並在首輪有出色的發揮，直接扳倒排名在前的拓荒者，儘管第二輪力拼5戰後不敵衛冕軍勇士，但鵜鶘的表現也讓人充滿想像。甚至人們也會想像，倘若卡珍斯健康出賽時，鵜鶘有沒有機會帶給勇士更大的麻煩？

卡珍斯本季總共出賽48場，平均得到25.2分、12.9籃板、5.4助攻、1.6抄截、1.6阻攻，投籃命中率47%，而且一場可以投進2.2顆三分球，三分命中率35.4%。