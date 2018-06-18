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NBA／選秀狀元破產人生 前MLB球星開節目探討

2018-06-18 13:53NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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CNBC近期將推出一檔名為「Back in the Game」，前MLB球星兼成功的商人「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）將幫助一些前職業運動員的財務狀況恢復穩定，首期節目就找來昔日狀元郎史密斯（Joe Smith）。

史密斯是1995年的選秀狀元，在16年的NBA生涯中先後待過12支球隊，堪稱是聯盟著名的浪人球員。史密斯生涯留下平均10.9分6.4籃板的成績，總共賺到6100萬美元的薪水，但現在他的銀行戶頭裡面只剩下3000美元。

史密斯在節目中告訴羅德里奎茲：「很多人認為，當你簽下合約後，你就會自動成為一名百萬富翁，但事情不是那樣的。之前從沒有人向我解釋過，美國政府會從你300萬美元收入中，大概拿走150萬美元，那是我必須得去了解的事情。」

但回到現實情況，即使史密斯實際拿到的總薪資只有3千萬美元，這也是尋常人難以想像的天價，而他又是如何走向破產之路呢？在史密斯待過的城市中，他都購買了房子，總共12間，很多都是用現金支付。此外，他還買了不少高檔名車，如賓士、賓利、保時捷等。另外還像是被前女友騙走了10萬美元。

諸如此類，就像其他落入破產邊緣的職業運動員，揮霍無度，缺乏金錢管理觀念，加上被旁人詐騙或是莫名投資等，都是讓他們從超高薪天堂跌到地獄的重要因素。

在這個節目中，羅德里奎茲將會透過理財規劃專家，制定一套計畫，幫助史密斯回到穩定的財務正軌。

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