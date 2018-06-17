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籃球／連假瘋鬥牛 國泰NBA 3x高雄熱戰

2018-06-17 22:16聯合報 記者曾思儒╱即時報導

國泰NBA3x高雄預賽登場，即使午後下著豪大雨也澆不熄大專球員的熱情。　圖／主辦...
國泰NBA3x高雄預賽登場，即使午後下著豪大雨也澆不熄大專球員的熱情。　圖／主辦單位提供
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高雄今天下午雖下起大雨，沒澆熄籃球好手們爭取「國泰 NBA 3x」決賽門票鬥志，共有超過106支大專隊伍同場較勁，其中高雄餐旅大學就包辦4張參賽資格的一半，成為高雄預賽最大贏家。

高雄餐旅大學總共出動11支男、女隊伍角逐決賽資格，由第2年領軍教練李崇傑領軍；他本身就是知名街頭鬥牛選手，去年取得中區預賽冠軍，今年所屬的「美芝堡早餐店」除成功打入總決賽，他更信心喊話要在隊友大學生涯的最後一年，前進美國看NBA作為畢業禮物。

各區晉級總決賽的隊伍，將於7月20日至22日前進信義區香堤廣場進行最終決戰，「一般組」與「菁英組」的男、女的優勝隊伍，將獲得前往美國觀賞NBA的夢幻之旅。

「美芝堡早餐店」是今天男子組晉級隊伍支一，決賽以11：7力克「都是你不隊」，和延長賽出線的「旭峰是大哥」攜手晉級。

「旭峰是大哥」3球員有近187公分的傲人身高，和決賽對手「抱學長大腿」正規賽戰成平手，延長賽開賽4秒再靠邱柏霖「絕殺」三分球氣走對手，邱柏霖賽後打趣地說：「這是一哥該有的責任，我們開心打球，不注重名次，能夠晉級感覺很爽！」

女子組則由「國立高雄餐旅大學A」和「臭魚爛蝦」獲得總決賽代表權。

去年中區預賽冠軍成員李崇傑（右），今年帶隊高雄餐旅大學一般組男女籃前來挑戰，所屬...
去年中區預賽冠軍成員李崇傑（右），今年帶隊高雄餐旅大學一般組男女籃前來挑戰，所屬的「美芝堡早餐店」也取得晉級總決賽資格。　圖／主辦單位提供
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