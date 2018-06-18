雷納德出招向錢看 撼動詹姆斯求完美佈局

過去兩周，全世界籃球迷+非籃球迷都在關心詹姆斯決定3.0，詹姆斯的決定可能會決定另一支「超級球隊」的誕生，影響「勇士王朝」建造。

過去兩天，全世界改關注馬刺前鋒雷納德「賣我」傳聞，雷納德本人沒有對外發聲，但幾乎全美主流+非主流媒體、社群都統一口徑大幅報導雷納德尋求被馬刺交易，這是典型風向操作，顯示雷納德經紀團隊與馬刺「提前續約」五年2.1億美元最大合約談判破裂，雷納德經紀團隊直接攤牌，不合則去。

詹姆斯(左)與雷納德(右)處在不同的職業生涯階段，追求的目標是完全的不同。 歐新社資料照片 分享 facebook

詹姆斯決定3.0跟雷納德決定1.0，那裡不同？他們訴求和追求又是什麼？

詹姆斯決定3.0 要的是完美+成全

他不是不要錢，他是既要贏球+總冠軍，也要考量家庭+生活_得到最大合約+的總體考量。對詹皇來說，騎士再爭冠的機率渺茫，因為勇士的存在，如果沒有勇士，詹皇還有很大可能留在騎士，小修小補，再拚一、兩年爭冠，顧全家庭+生活+家鄉+合約最大化。

勇士的存在讓詹皇必須做出不同決定，34歲詹皇很難再帶領年輕球隊進步、挑戰總冠軍，因此加入最有競爭力和團隊體系的馬刺或火箭，或者在湖人組成另一支「超級球隊」，這才是詹皇要的目標。

因此我會排除詹皇留在騎士和加入76人的選項，他更不會去熱火、金塊、塞爾蒂克。現在馬刺又傳出雷納德和球團卡著提前續約的裂痕，雷納德要求「賣我」，使得詹皇能有的選項更少。

如果馬刺必須交易雷納德，馬刺和雷納德難以周全，那麼詹皇也不會去馬刺。詹皇要的是完美+周全，那是奪冠+家庭+生活+合約+市場+歷史地位的總體考量，湖人無疑是最完美的選項。50%機率湖人會是詹皇的最終決定。

詹姆斯(左)一直希望能在退休時達到像喬丹(右)一樣的成就，因此他現在急於找尋一支新的超級球隊。 2005 Upper Deck 球員卡 分享 facebook

雷納德決定1.0 要的是合約與商機最大化

27歲雷納德已經擁有NBA總冠軍，還有FMVP加身，他在馬刺的修練和養成已經成為聯盟一線球星，兩度當選年度最佳防守球員，對雷納德和經紀團隊來說，合約最大化+最大市場+提升身價，這才是雷納德唯一考量。

贏球+爭冠+個人榮耀已經不再是雷納德現在要追求的生涯目標，對雷納德和他的經紀團隊來說，只有合約+市場+商機最大化，接下來才是贏球+爭冠，先後選項和順序跟詹皇全然不同。

雷納德團隊會跟馬刺攤牌，主因就是「金錢」，只要馬刺提前延長合約，合約最大化，什麼問題都沒有。談什麼傷病、治療方案、關注力不夠都是屁話，這很單純就是商業操作和談判手法。

馬刺的傳承與未來發展並非雷納德(中)首要考慮的重點，畢竟他不是鄧肯，也不需要背負這樣的壓力。 2017-18 Panini 球員卡 分享 facebook

NBA球員除了追求贏球+總冠軍，享受籃球，合約+金錢+商業市場才是真正主體，這一點永遠不會改變，雷納德的經紀團隊不管手法多粗糙，這是職業運動必然的選項和立場。馬刺想要用最經濟，CP值最高的操作方式和合約來求全，只怕太難。詹皇原本很可能去馬刺，但雷納德丟出這個超級未爆彈，使得詹皇的選項更少、更簡單。

60%機率雷納德會留在馬刺，一直打到明年二月球員交易截止日前，馬刺視戰局戰力情況才會動手處理。因為目前市場的報價和可能拿出來的籌碼，都不夠吸引馬刺，馬刺也會在今夏自由球員市場靜觀其變，伺機下手。