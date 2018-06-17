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NBA／太陽狀元籤換雷納德？ 鳳凰城媒體否認傳聞

2018-06-17 17:40NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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在馬刺當家前鋒雷納德（Kawhi Leonard）傳出想被交易的消息後，不少球隊開始蠢蠢欲動，都想利用手上的籌碼向馬刺報價，以獲得這位攻守兼備的明星球員。

而握有狀元籤的鳳凰城太陽日前也被一些媒體消息人士爆料，球團有意拿狀元籤去交易雷納德，不過鳳凰城當地媒體《亞利桑納共和報》的太陽隨隊記者波爾多（Scott Bordow）之後就出面針對此傳聞進行澄清，表示這只是一個假消息。

「不管是從哪聽到這消息，太陽不會拿狀元籤去交易雷納德，這是不會發生的。」波爾多在推特寫道。

事實上，就客觀角度分析，太陽隊並沒有必要拿狀元籤去交易，一方面雷納德將會在2018-19年成為自由球員，即便他如果願意先和球團達成續約，太陽隊也不見得要用狀元籤去冒險。

太陽有可能會參與雷納德的交易案，或許就是成為一個第三方的交易成員，透過這筆交易去拿到其他可能的籌碼，但從眼前情況來說，這也不是球團最首要的目標。

一般預料，太陽將會用狀元順位挑選子弟兵艾頓（DeAndre Ayton）。倘若這名年輕長人能夠發揮巨大潛力，搭配布克（Devin Booker）、傑克森（Josh Jackson）、華倫（T.J. Warren）等年輕主力，太陽或許有機會打出全新的隊形，進而挑戰睽違8年之久的季後賽大門。

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