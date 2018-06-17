NBA／雷納德棄馬刺 「點名」洛杉磯？

2018-06-17 12:44 世界日報 編譯組／綜合報導



雷納德「點名」洛杉磯？ 世界日報 分享 facebook

美國各大運動媒體6月15日齊聲爆料：聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）當家前鋒雷納德（Kawhi Leonard）已通知東家他決定走人，並「點名」希望回到老家洛杉磯打球。最好是湖人隊，快艇隊也可考慮。消息傳來引起洛城震撼，洛杉磯時報呼籲湖人隊不計代價也要簽下「小雷」。

各媒體是根據一位「消息人士」爆料，可信度看來頗高。不過當地報紙才剛報導，馬刺隊正準備安排雷納德與教頭波波維奇（Gregg Popovich）本周會見，希望打開兩人「心結」，並商談簽下五年2億1900萬元超頂級（supermax）續約。據說雷納德與波帥已展開對話，只是尚未碰面。

26歲的雷納德在馬刺隊七個球季，合約還剩兩年，2018-2019球季可領約2000萬元。如果現在不續約，球季結束他可成為自由球員。屆時不但身價照漲，而且可能被別隊平白挖走。因此不管是留是走，馬刺隊都必須現在決定。要留人必須重賞，讓他走也要撈到代價。

雷納德在洛杉磯出生，高中在河濱縣（Riverside County）就讀，大學在聖地牙哥州大（San Diego State）兩年，2011年NBA選秀第一輪第15籤被印第安納溜馬隊（Indiana Pacers）挑中。雷納德在2014年總冠軍賽一鳴驚人，獲選總冠軍賽MVP，又在2015、2016連續兩年獲選防守王。

這樣一位為球隊立下汗馬功勞的球星，波波維奇竟然不知珍惜。2017-2018球季雷納德因右腿受傷只打九場比賽，而且不顧隊醫意見堅不歸隊，被波帥公開批評，兩人從此結下樑子。

然而雷納德堅持養傷的決定，也為未來前途蒙上陰影，湖人與快艇都會擔心他的傷勢究竟是如何？但如果他身體沒問題，可能有很多隊來搶人，包括波士頓塞爾特人隊（Boston Celtics）。

其實湖人本身籌碼不多，今年選秀只有第25籤，不像快艇還有第12籤與13籤。據「消息人士」指出，快艇隊願意用這兩籤外加哈里斯（Tobias Harris）與馬刺隊交換。

洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）強烈呼籲湖人隊籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）立即與馬刺隊談判，即使奉上英格倫（Brandon Ingram）、庫茲瑪（Kyle Kuzma），甚至鮑爾（Lonzo Ball）都值得。因為如果雷納德加盟，普拉施克相信可吸引喬治（Paul George）甚至詹皇來歸，如此「三巨頭」必可使湖人重掌霸業。

普拉施克認為，湖人為挪出薪資空間已節省兩年，絕對有能力簽下三巨頭。現在就怕馬刺隊打死也不肯把高手送給西區死對頭，就像溜馬隊寧可便宜把喬治送給奧克拉荷馬市雷霆隊（Oklahoma City Thunder）也不讓湖人染指。