NBA／傳雷納德傳求交易 離開馬刺倒數計時？

2018-06-16 09:10 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



傳雷納德自請交易，離開馬刺的時候到了嗎？ NBA 分享 facebook

4年前的今天，雷納德（Kawhi Leonard）幫助馬刺擊敗熱火奪下隊史第5座總冠軍，自己更榮獲決賽MVP的肯定，當時大概沒人會想到，雷納德後來竟會與黑衫軍之間產生巨大的矛盾，導致雙方很可能將分道揚鑣。

根據最新消息，多位消息人士透露，雷納德希望透過交易離開馬刺，這也為即將開啟的自由市場投下一個震撼彈。

報導指出，雷納德對於馬刺已經感到不適，而且已經做好離開的準備。

受到股四頭肌腱傷影響，雷納德在2017-18年賽季僅出賽9場，留下平均16.2分2.3助攻4.7籃板的成績。而在這漫長的養傷過程中，雷納德的團隊也和馬刺團隊因為傷勢診斷和治療方式的歧見，彼此之間逐漸產生裂痕。

根據著名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，雷納德希望被交易去洛杉磯，特別是湖人隊。當然最主要原因，雷納德本身就是來自洛杉磯。還有消息指出，雷納德也想去紐約尼克。不管如何，雷納德透露出走的意圖，勢必將引發各隊的搶人大戰。

值得注意的是，雷納德合約要到2019年才會到期，馬刺有權在今年夏天與他談延長合約，甚至可以提供一份五年2.19億美元的頂級合約。

現年26歲的雷納德，曾在2014年幫助馬刺贏得總冠軍，並且拿下決賽MVP，2015年拿下抄截王，2度獲選年度最佳防守球員；生涯2次入選年度第一隊，3次入選防守第一隊，2次入選明星賽。