NBA／詹姆斯需要球權 巴克利：他不會去費城

2018-06-14 10:30 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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隨著勇士橫掃騎士完成2連霸，2017-18年賽季也宣告落幕，不過令人期待的自由市場即將來臨，而這其中更受矚目的莫過於詹姆斯（LeBron James）的動向。

事實上早在球季間，有關詹姆斯未來可能加入哪一隊的話題已經甚囂塵上，而被點名的球隊就包括費城76人、洛杉磯湖人、聖安東尼奧馬刺、休士頓火箭、波士頓塞爾蒂克等。特別是陣容年輕潛力十足、又握有充足薪資空間的76人，更被視為是爭奪詹姆斯的大熱門球隊。

不過，現任球評、曾待過費城的巴克利（Charles Barkley）卻認為，詹姆斯不會選擇去76人。

「LeBron不會去76人，」巴克利分析道，「他不會去的原因是他需要球權，西蒙斯（Ben Simmons）和安比德（Joel Embiid）也都需要球權，LeBron一去很可能會讓西蒙斯變得無用。」

巴克利接著說：「在詹姆斯生涯的這個階段他是不會放棄球權的，他不是一位優秀的射手，你不能讓他打無球走位，我可以向你保證，防守者會讓他整晚投外線，人們也樂意看到他投三分，這會傷害到安比德和西蒙斯。」

詹姆斯曾在2010年做出轟動全球的「決定」，與兩位同梯戰友組成熱火三巨頭，之後又在2014年3連霸失利後決定重返克里夫蘭，每一次他的決定都改變了聯盟勢力版圖。

巴克利也表示：「我不會讓這傢伙改變我的生活。在整個體育圈中，我們就像傻子一樣坐在那邊，然後猜想他會去哪裡？」