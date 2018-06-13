NBA／4年內3度封王遊行 柯瑞誓言拿更多冠軍

2018-06-13 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



柯瑞希望能位勇士贏得更多冠軍。 美聯社 分享 facebook

金州勇士在完成隊史首度2連霸後，今天在奧克蘭舉行球隊近4年來的第3場封王遊行，讓努力了一整年的球員與球迷能夠一同共享奪冠喜悅；而身為勇士精神領袖的主控柯瑞（Stepehn Curry）更在遊行後的致詞時表示，希望全隊能夠繼續保持對於奪冠的飢渴感，在未來幾年持續為奧克蘭奪回更多座的總冠軍。

勇士封王遊行隊伍今早從百老匯11街出發，球隊主要成員以兩人為一組分派在不同的露天大巴士上接受球迷沿途的歡呼與慶賀，其中主控柯瑞雖然再度與總冠軍賽MVP擦身而過，但今天遊行過程中，他仍代表全隊拿著象徵冠軍的歐布萊恩金盃，接受現場球迷的喝采。

「能夠再次來到這邊感覺很棒，過去我們不曾想過能夠有一次如此的冠軍慶典，但現在我們卻已經是第三度體驗。」在封王遊行後的致詞時，柯瑞情緒激昂的說：「這必須感謝你們（球迷），也因為你們讓我們感覺到在此打球是如此特別的原因，我們會繼續保持飢餓感，拿下更多的總冠軍。」

湯普森坐上第一台遊行車，身旁還有帕楚利亞。 美聯社 分享 facebook

而「浪花兄弟」的另外一員湯普森（Klay Thompson）則是搭乘第一台封王巴士，成為全隊第一個接受喝采的球員，他說：「我很慶幸自己坐上了第一台的巴士，這感覺就像是由我為大家奠定基調，這是一件很棒的事情，尤其今天現場還來了很多來自世界各地的人，看到我們變得如此國際化，我感到相當開心。」

至於連兩年拿下總冠軍賽MVP的杜蘭特（Kevin Durant），則是對能夠與如同家人一般的隊友一同參加慶典，感到相當開心的說：「這感覺很棒，我們一整年來一起搭乘巴士來來去去、進行投籃練習和享用餐點，這個過程是最美好的部分，今天我們能夠一起分享這個成就和時刻，感覺是相當特別的，因為這將讓我們更了解彼此。」

連兩年奪冠與衛冕FMVP，遊行的場景KD已相當熟悉，這回更有自信。 美聯社 分享 facebook

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