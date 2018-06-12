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NBA／處理雷納德問題 傳波總積極安排會面

2018-06-12 19:20NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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根據消息人士透露，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）和雷納德（Kawhi Leonard）正積極安排在本周進行一次會面，希望透過溝通的方式，解決這個賽季雷納德及其團隊與球團之間所產生的問題和矛盾。

除此之外，馬刺方面也希望能夠與雷納德就一份五年2.19億美元的延長合約做出最終的決定。根據勞資薪資協議，馬刺是唯一一支可以提供雷納德最頂級合約的球隊。

本季因股四頭肌腱傷的影響，雷納德總共只打了'9場比賽，還爆發雷納德方面的團隊與馬刺醫療團隊對於傷勢判定和治療方案不同調的問題，也讓雙方面的關係陷入冰點。對歷年來始終和這類球員球團矛盾新聞扯不上邊的馬刺來說，這賽季的場外狀況無疑更受矚目。

消息指出，雷納德目前復原情況良好，已經接近到100%左右，有機會趕上9月份開始的訓練營。

在雷納德長時間缺席的情況下，馬刺終結連續18年至少拿50勝的紀錄，甚至一度出現季後賽危機，但最終馬刺仍是以47勝35敗取得西區第7種子，首輪1比4敗給勇士。這是馬刺連續第21年闖進季後賽，有機會挑戰76人所創下的連22場進季後賽紀錄。

雷納德是在2015年和馬刺簽下5年9400萬美元的合約，他有權利在2019年跳出合約，同時他也可以在今年夏天提前談妥一份延長合約。

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