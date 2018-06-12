勇士風光連霸 詹皇「Decision 3.0」即將上演？

2018-06-12 12:48 NBA台灣 monmo



勇士騎士總冠軍第四戰，騎士尋求新的改變，但無奈臨陣磨刀，只換來更糟糕結果，勇士因此在第三節就把騎士團隊打到失魂落魄，當克里夫蘭繳出系列賽最不具抵抗力的比賽內容，勇士自然也毫不客氣地直取封王，先苦後甘完成連霸！

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連續兩場吃了柯瑞（Stephen Curry）三分神射與杜蘭特（Kevin Durant）大開無雙的虧，騎士本場首節再度調整防守策略，更賭博性質地針對浪花兄弟與杜蘭特，進行換防或者包夾，不敢再放3大得分好手任何一位，但勇士團隊早做好準備。

第一節就由4位不同選手合共投進了6顆三分球，以及多記騎士賭博式防守下的Easy Basket，空檔把握度相當之高，得分並分散於6位球員，多點開花；相較於勇士，騎士亦有打算在第一節就展開三分互轟的企圖心，無奈仍然只有勒夫（Kevin Love）的輸出較為穩定，亦只有4位球員取分。

雖然第一節暫停後，騎士果斷捨棄以三分投射為主的進攻模式，改回禁區優先，避免被越拉越遠，但勇士很快也於第二節做出調整，比如換上衛斯特（David West），很快又穩住陣腳，也讓騎士有一個比上一戰更居劣勢、落後的上半場。

系列賽證明，當騎士上半場領先，都很難守住優勢，遑論上半場就落後，只因勇士隊赫赫有名的第三節加壓！

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上半場落後9分，第三節開賽就被勇士打一波0：6攻勢拉開到15分差，此時彷彿已是比賽的分水嶺，只見勇士方由湯普森（Klay Thompson）也回神的浪花兄弟連擊攻勢率領搶分，相反地騎士甚至連詹姆斯（LeBron James）都被打到有些意志消沉。

大概只剩下勒夫仍在場上奮勇拼搏，以及上一場有好表現的胡徳（Rodney Hood）持續想抓住機會，扭轉東區冠軍賽的負面名聲（主帥泰隆魯的調度確有商榷空間，此戰明顯替補打得更有活力更積極，但他仍謹守著只用主力打關鍵時間的調度），比賽也因此越來越無懸念。

第三節打完時，雙方已拉開至21分，此時總冠軍早已確定，未確定的只剩比賽何時結束，以及勇士隊本身兩大主將柯瑞與杜蘭特之間，FMVP的較量。

固然此戰杜蘭特已蠻明顯有做球給隊友的傾向，柯瑞也確實砍下封關戰全場最高37分，但杜蘭特不知不覺間也完成大三元，加上第三戰雙方太過懸殊的數據差異，杜蘭特同時完成FMVP連霸！

這場比賽至第三節結束後，焦點彷彿就已不只在場上了，不僅僅更讓人關心FMVP的爭奪，全球球迷或許也都開始想到了更久遠但必然會發生的大事─The Decision 3.0。

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不能說詹姆斯不想贏這場比賽，但對一般人而言不錯的23分7籃板8助攻，對於總冠軍賽的他來說，無疑是平淡如水，也是四戰中表現最低迷的一戰。

或許從他賽後自承首戰後就因發洩情緒的捶打意外，帶著慣用右手骨折的傷痛，加上第一戰後受傷紅腫的眼睛、第三戰受傷的腳踝，有很充足的理由來解釋此戰不盡理想的表現，尤其是首戰後幾乎消失而影響戰略甚大的外線投射，這明明是前幾個系列賽詹姆斯震驚聯盟、琢磨的更為犀利的標竿武器。

但如果你有觀看比賽，也很難否認，當第三節比數被拉開後，詹姆斯似乎也無心戀戰了，比賽還有4分鐘他就選擇下場，攻守兩端的積極程度也都跟前幾戰有落差，以生死存亡之戰而言，他僅出手13次，還低於副手勒夫與替補胡徳，防守端也常有恍神之舉，這些都在國外引發熱議，延伸更遠的話題就是：即將上演的The Decision 3.0。

很難不讓許多球迷聯想，或許讓詹姆斯這麼果斷地棄戰，正是因為已在思考後路、眼光已放在下一支球隊，而起了另一種「擇期再戰」的坦然接受心態，否則光此戰慘敗的輸法，若果來年再次狹路再相逢，肯定會罩上全隊大面積的心理陰影（騎士因此也傳出詹姆斯只要轉隊立馬重建的風聲），斷不該如此。

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當然，這次你很難再苛責詹姆斯如果想再轉隊的選擇（且也已為克里夫蘭贏下總冠軍），因為對他而言，生涯後期唯一目標就是歷史地位的再攀升，但只要勇士繼續橫置在前，就很難再有多少進展，別說追逐喬丹（‎Michael Jordan），還得擔心杜蘭特與柯瑞組宇宙隊後快速累積名譽的共伴效應。

再看更殘酷的現實，固然總冠軍戰勇士相對健康、也在經歷火箭難關後戰力大幅躍進，可即便如此，貴為東區冠軍的騎士，給勇士帶來的麻煩，甚至未見較其他季後賽對戰衛冕軍的西區球隊突出。

可以這麼說，哪怕詹姆斯續留騎士，總冠軍易主九成也與克里夫蘭無緣，根據過去詹姆斯的生涯軌跡，他將再次轉投一支能與其他球星組團的大軍，並召開The Decision 3.0，因此這麼被人們所深信不疑。

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包括詹姆斯在內，夏天還有雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George），以及本人宣稱將續約勇士但並非不可能有變數的杜蘭特等幾位頂尖小前鋒，將於自由市場引發熱烈追逐，尤其當事情同時牽涉到當今的第一人與第二人，也因此即便總冠軍才剛結束、勇士的冠軍遊行都尚未舉辦，我們都可以這麼說：2018-19球季已提前開跑！

尤其現在小球當道、頂級搖擺人重要性越趨提高的背景下，這幾位的去向都將動見觀瞻，牽動聯盟新的強權分佈：詹姆斯與喬治相會湖人的傳聞甚囂塵上，雷納德與馬刺間過去一季的恩怨糾葛未見明朗，連爵士米契爾（Donovan Mitchell）都想招募恩人喬治。

更別說昨日比賽一結束，各隊球員、Facebook或報導至少囊括了76人、馬刺、太陽、爵士、尼克、火箭、塞爾提克、湖人甚至勇士，當然也仍有可能續留騎士，如此多支球隊，都關連於討論邀約或如何爭取小皇帝芳心的名單之中。

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這個夏天以這幾位明星小前鋒為首展開的自由市場，或許精彩程度還將勝過總冠軍賽，也推薦各位球迷持續關注與期待！

最後，也要趁此機會感謝所有一路觀看季後賽筆者從分區首輪開始一系列賽前和賽後分析的讀者們，能夠寫好寫滿至最後一場，也是來自你們的支持與反饋，心中無任感激，接下來的日子裡，包括到新球季開打以後，還會持續撰寫不同主題的專欄文章與各位分享，逐場季後賽分析就期待來年再相逢囉！

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