NBA／轉戰活塞教頭 凱西偕葛里芬重建

2018-06-12 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



被暴龍隊炒掉後的1個月，凱西（Dwane Casey）找到執教新東家，他同意和活塞隊簽下一紙5年合約，將和陣中球星葛里芬（Blake Griffin）展開球隊重建工程。

凱西先前多次和活塞高層對談，美國《ESPN》消息來源給的最新進度是，凱西同意接掌兵符，且對球隊已經有想法，計畫讓葛里芬扛起更多責任。

「我們會授予他去接管比賽，就像德羅展（DeMar DeRozan）在暴龍一樣。」凱西表示，會讓葛里芬攻擊範圍擴大到三分線，更多前鋒的動作和責任，「因為他不只是個背框、低位單打的球員。」

凱西也提到，被暴龍開除後，他不確定是否要空窗一年才會有新工作，但活塞老闆葛雷斯（Tom Gores）和高級顧問史特芬斯基（Ed Stefanski）說服了他，「這會是我適合的去處，他們有個很棒的團隊，也有很好的球員陣容以及很有行動力的老闆，對底特律做出很多貢獻。」

凱西表示，決定出任活塞教練不只是因為籃球，球團對社區的貢獻、投入公眾事務，都是打動自己和家人的因素之一。

61歲的凱西今年率暴龍打下隊史最佳的例行賽59勝，只是以東區頭號種子之姿進軍季後賽，但在第二輪卻遭騎士隊橫掃，讓他離開待了7年的多倫多。

活塞老闆葛雷斯透過球團發表的聲明表示，凱西是現今聯盟最成功的教練之一，「他將是個很好的溝通者和領導者，連結我們的球員並加速他們的成長。歷經過去幾周和他好幾的小時的相處，我有自信他就是帶領我們前往下個層級的人。」