【選秀系列之2】 新一代王牌殺手 聲名狼籍的杜克悍將

2018-06-11 12:53 NBA台灣 Marion



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看過《灌籃高手》漫畫的球迷朋友，相信都會對書中的一個角色很有印象，那就是湘北高中在全國大賽第一場比賽的對手，豐玉高中的隊長南烈，雖然貴為大阪地區得分王，南烈的球技其實也相當不錯，但他在球場上更廣為人知的，卻是一次次為了求勝，靠著隱蔽且兇狠的小動作打傷對方主將，而得到了「王牌殺手」的稱號。

有趣的是，在本屆選秀會上，也有一個這樣聲名狼籍的球員，事實上至少從2016年開始，我每年都在期待他什麼時候才要棄學，沒想到他卻一直讓我等到第三年，直到現在大學都畢業了才出現在選秀會，那就是來自杜克大學（Duke）、讓「K教練」又愛又恨的大四後衛艾倫（Grayson Allen）。

雖然大部分聽說過艾倫的人，大概都是基於他在武術方面的黑歷史，但其實他也曾經有過非常光明燦爛的時候，高中畢業那一年，他與同屆的唐斯（Karl-Anthony Towns）、溫史洛（Justise Winslow）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）一起參加麥當勞灌籃大賽奪冠。

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而在大一賽季，他就和當時的Duke鐵三角歐卡佛（Jahlil Okafor）、溫史洛和瓊斯（Tyus Jones）一起拿下NCAA冠軍，雖然當時他並不是主將，但這已經可以說是他大學生涯最輝煌的時刻。

來到大二賽季，大家開始期望艾倫主掌大旗，帶領球隊打出更好的成績，他自己也繳出了21.6分、3.5助攻、4.6籃板的成績，這是他大學生涯最亮眼的數據，理論上以這個成績加上2016是選秀小年，他有很大機會可以在首輪中選，然而艾倫卻選擇了不同的路，雖然場上成績確實有了長足的進步，但從大二賽季開始，沒有人會記得他的表現，而是他又傷了多少個人。

從2016年2月ESPN的一篇文章「艾倫是否為下一個討人厭的Duke白人球員？」起，艾倫就算是正式邁入了「武林高手」的生涯，大二賽季接連幾次絆倒對手的危險動作、兩次和Louisville大學的比賽中起衝突、也曾經因為吼裁判被趕出場，各種十分符合人體工學的「關節技影片」開始在網路上瘋傳，也從這一年開始，艾倫「王牌殺手」的名號開始在江湖上流傳。

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進入大三賽季，意外留校的艾倫原本在開季前宣示要將傷人事件帶給他的影響拋在腦後，結果站上球場之後，大家才發現其實很可能是他的鞋子有安裝自動導航，不管他用什麼姿勢跌倒，腳都能很神奇的正確無誤擊中對方的腳踝或膝蓋等關節部位，直到「K教練」實在忍無可忍，拔掉了他的隊長身份並將他禁賽，也終結了艾倫在2017年參選的可能性，只能摸摸鼻子回學校。畢竟以2017梯選秀會的深度，他在這個風口浪尖出來參選，恐怕也是送死的份。

而到了大四賽季，這次艾倫看起來真的是學乖了，雖然還是忍不住在3月對北卡大學的比賽「出手」了一次，但整體來講已經相當低調，大概是知道今年要畢業了沒辦法再躲回學校，在大家都盯著他看的情況下萬一再搞點什麼事出來，恐怕這輩子都要跟NBA無緣了。至於憋了這麼久，會不會一進聯盟就馬上解放，就讓我們等著看吧，老實說，我等這一刻已經等到現在第三年了。

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雖然標準的搖擺人身材搭配令人聞風喪膽的強悍防守，大部分人可能很容易就會把艾倫跟當年屢建奇功、並榮獲退休球衣的前馬刺名將包溫（Bruce Bowen）聯想在一起。

不過如果要我說的話，像艾倫這種外表看起來斯文有禮，但是上場後卻完全變了另一個人，小動作又多又狠，完全不怕跟你起衝突，同時又以高智商著稱的白人雙能衛，倒是讓我想起另一個老朋友，不過這個人現在雖然非常有名，真正看過他打球的人應該不多，那就是現任塞爾蒂克總管，同時球員生涯在塞爾蒂克、拓荒者和太陽都打過總冠軍賽的傳奇人物安吉（Danny Ainge）。

不過還是讓我們回到球技面吧，實際上來說，艾倫是個不差的三分球射手，除了大一賽季稍低一點以外，大學後面三年的三分球命中率都在36.5%以上，整個大學生涯有38%的高命中率，再加上就算他現在真的金盆洗手，大學生涯也早早靠著「天殘腳」打出威名，每個他負責防守的人可能都要擔心一下自己的球員生涯，因此即使他在大學展現出的切入和組織能力來到NBA之後未必管用。

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但我相信艾倫至少能成為非常優秀的3D球員，甚至在未來循著前輩的路線幫助球隊奪冠、並且退休球衣成為未來球迷瞻仰的對象，應該都不會是讓人意外的事情。

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