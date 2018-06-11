NBA／談詹姆斯未來動向 韋德：家庭是最大因素

2018-06-11 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



韋德(左)與詹姆斯是場下好友。 美聯社 分享 facebook 騎士在總冠軍賽遭勇士橫掃後，外界最關心的就是「大帝」詹姆斯（LeBron James）球季後的動向，身為詹姆斯的好友，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）認為，影響詹姆斯未來動向的最大因素就是家庭。

2010年詹姆斯離開待了7年的騎士，轉披熱火球衣，而他也率領熱火摘下2座總冠軍，接著他在熱火待了4個球季後又重回騎士懷抱，雖然回到騎士每一年球隊都闖進總冠軍賽，但僅在2016年成功擊敗勇士奪冠，今年更是遭到勇士直落四場橫掃。

今年夏天可望跳脫合約成為自由球員的詹姆斯，也讓外界在總冠軍賽結束後更加關注他的未來動向，他在賽後記者會上曾表示，自己現在還無法給予大家答案，因為家庭因素是他最大的考量，做出決定前要先與家人們討論。

身為詹姆斯好友的韋德受訪時也被問及此事，他認為詹姆斯這次的決定不會是「籃球上的原因」，韋德說：「我認為就目前來説，他最關心的是家庭生活。這個賽季他已經證明了，無論情況如何，他都可以帶領球隊進入總冠軍賽，我不認為他的決定會是那種『噢！我要去和3個全明星組隊』的想法，現階段對他而言，家庭生活才是最重要的。」

韋德認為，詹姆斯現在會問自己「怎樣才會對我的家人最好？我在哪裡才會最開心？」，他解釋：「因為在籃球方面，他（詹姆斯）是那麼優秀，我相信無論是誰，他都可以搭擋得起來。」