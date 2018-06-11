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【殺破狼周運勢】金牛職場有亮眼表現 射手戀情發展關鍵期

擊倒勇士三種速成方案 全都需要冠軍大叔

2018-06-11 07:00特約記者李亦伸

勇士陣容實在太過可怕，四年內三度贏得總冠軍，放眼未來恐怕在短時間內也沒有能威脅他...
勇士陣容實在太過可怕，四年內三度贏得總冠軍，放眼未來恐怕在短時間內也沒有能威脅他們的對手。 美聯社
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金州勇士四年奪三冠，2017-2018球季完成二連霸，勇士核心球星陣容幾乎完整，挑戰三連霸「Three-peat」是勇士接下來新賽季目標。

勇士在2018總冠軍賽以4：0橫掃天下第一人詹姆斯帶領的騎士，騎士儘管兩大球星詹姆斯場均34分+10助攻，勒夫19分+11籃板，但只靠兩大球星支撐，騎士還是無法從勇士手裡拿下一勝。

今年賽季NBA只有火箭在7戰4勝系列賽對勇士一度取得3：2領先勇士，但最終火箭還是連輸兩場，被勇士逆轉翻盤。如何才能擊敗勇士？火箭的五小對位+無限換防，是不是唯一可能擊敗無敵勇士的套路？

火箭的五小對位+無限換防幾乎成功，如果不是後衛保羅在系列賽G5受傷，G6和G7都缺陣，勇士還不一定能完成翻盤。火箭對勇士的四大戰略優勢，包括1無限換防，2五小身體對抗(爭取防守+籃板對位優勢)，3保羅+哈登超人一對一，4無法預期三分球，是目前聯盟對付勇士最好的「教戰守則」。

火箭是今年最有機會扳倒勇士的球隊，很可惜保羅(右)在西區冠軍賽第5戰受傷，最後兩...
火箭是今年最有機會扳倒勇士的球隊，很可惜保羅(右)在西區冠軍賽第5戰受傷，最後兩戰只能看勇士逞兇肆虐。 歐新社資料照片
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但火箭不能少了任何一個重要元素，保羅或哈登都不能少，葛登和塔克也一個都不能缺。平心而論，聯盟過去5年和未來5年，有那一支球隊還能像火箭這樣組成「保羅+哈登」超級一對一黃金單打組合。明年保羅34歲，塔克34歲，亞瑞查33歲，他們肯定很難再打出今年季後賽面對勇士的防守、速度、強度和持續力，一旦明年火箭陣容老化，甚至失去一、兩名核心主力，火箭那套完全針對勇士而生的「教戰守則」也未必管用。

如果要擊敗無敵勇士，聯盟必須要新組成「超級球隊」，沒有「超級球隊」球星+天賦組合，真的拿勇士一點辦法都沒有。

挑戰勇士霸權，眼前有三種速成方案，但全都需要連打8年總冠軍賽的「冠軍(賽)大叔」詹姆斯加入。

詹姆斯加入火箭

火箭組成哈登+保羅+詹姆斯黃金戰線，肯定能威脅勇士霸權，但火箭真的沒有任何薪資空間，也可能同時失去卡佩拉+葛登或亞瑞查。

詹姆斯(左)要是能跟哈登(右)和保羅聯手，將是最有可能打敗勇士的組合，但火箭很難...
詹姆斯(左)要是能跟哈登(右)和保羅聯手，將是最有可能打敗勇士的組合，但火箭很難挪出足夠的薪資空間。 歐新社資料照片
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詹姆斯加入馬刺

馬刺組成詹姆斯+雷納德黃金組合，但馬刺很可能得失去艾德里奇+蓋伊+格林。

詹姆斯(左)和雷納德(右)組成超級鋒線，肯定會讓勇士傷透腦筋，但馬刺會有嚴重人手...
詹姆斯(左)和雷納德(右)組成超級鋒線，肯定會讓勇士傷透腦筋，但馬刺會有嚴重人手不足的問題。 歐新社資料照片
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詹姆斯加入湖人

湖人再透過詹姆斯吸引喬治加盟，湖人組成詹姆斯+喬治兩巨頭組合，副牌有庫茲瑪+英格倫+鮑爾+哈特。但湖人這套陣容仍需要一、兩年時間累積實戰經驗+團隊默契。

火箭和馬刺幾乎都沒有薪資空間，搶詹姆斯勢必會失血大半，主、副牌再丟兩至三張，陣容天賦人手難以周全。湖人擁有最大薪資空間，但年輕球員太嫩，最快需要一到兩年時間累積，34歲的詹皇爭冠，能等那麼久嗎？

詹姆斯(右)跟喬治(左)攜手到湖人，也有機會能成為超級球隊，但時機似乎已經太晚，...
詹姆斯(右)跟喬治(左)攜手到湖人，也有機會能成為超級球隊，但時機似乎已經太晚，要等新人磨合非一日之功。 歐新社資料照片
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聯盟未來一年趨勢很明朗，2018夏天如果沒有新的「超級球隊」出現，那麼勇士完成三連霸的挑戰將愈來愈少。

勇士火箭馬刺湖人詹姆斯

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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