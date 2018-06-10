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NBA／球員教練合奪8冠 柯爾：準備要追上禪師

2018-06-10 16:10NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

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柯爾（Steve Kerr）率隊順利完成奪冠任務後，擔任球員還有教練期間一共拿下8枚冠軍戒指，他球員時代效力公牛時拿下3枚，效力馬刺時則拿下2枚。

當被問到拿下8枚冠軍戒指的感想時，柯爾說：「這實在太扯了，除了有幸能和一群巨星們站在同一邊外，我還真的不知道自己是怎麼辦到的。」

然後，柯爾又露出招牌笑容開起玩笑說：「順帶一提，我準備要追上傑克森（Phil Jackson）了，我希望你能讓他聽到這句話，『我準備要追上你了，Phil』。」

事實上，柯爾要真的趕上傑克森還有相當差距，後者的球員和教練時代共獲得13枚冠軍戒指，和羅素（Bill Russell）並列史上第1，而排在柯爾之前的還有同樣獲得10冠的瓊斯（K.C. Jones）和韓森（Tom Heinsohn）。

勇士球團上下都同意，柯爾本季執教工作上最重要轉捩點是，在4月份一場對溜馬慘敗後，他公開質疑勇士球員努力，認為他們不在乎勝負，這番言論觸怒不少球員。

總管麥爾斯（Bob Myers）回憶：「他當天晚上打電話給我，說自己狠狠斥責了球隊，我告訴他，我了解他不希望球隊在狀況不好的狀況下進到季後賽，但是他得相信手下球員，因為他們不曾讓我們失望過，他最後承認自己確實太過嚴苛。」

格林（Draymond Green）也說：「對我來說這季最印象深刻的是，輸給溜馬後他先是狠狠斥責我們，接著改口認錯說，『大夥們，你們聽好了，是我不對，我公開批評你們，我為此道歉，我知道你們在乎的是什麼，而我不該侮辱你們的人格。』這番話意義非凡且無比重要。」

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