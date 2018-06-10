NBA／川普稱沒邀 羅德曼推文：將赴川金會

2018-06-10 13:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳元廷 ／綜合報導



儘管未獲邀請，羅德曼（右）仍有意參與川金會。 路透 分享 facebook 美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩間眾所矚目的「川金會」即將正式登場，數次放話將參與本次高峰會的退役球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）動向也得到高度關注。

儘管先前《福斯新聞》訪問中，白宮副發言人基德利（Hogan Gidley）才回應：「羅德曼球場上表現很優秀，但是談判還是應該交給專業人士。」而川普本人也親口說：「我很喜歡羅德曼，他是個很棒的傢伙，但他沒有受邀參加這次會面。」不過羅德曼本人還是在推特上發文，先是感謝一家虛擬貨幣的贊助商還有所屬公關公司的團隊，再強調：「我會為了這次高峰會搭機飛往新加坡，提供我的朋友川普和金正恩必要協助。」

儘管未獲邀請，羅德曼（右）仍有意參與川金會。 路透 分享 facebook

羅德曼過去在2013年就曾造訪北韓與金正恩會面，當時他還自稱和金正恩是一輩子朋友，而就在1年前左右，他也和北韓官員碰面，還留下1張他贈送該位官員川普著作《交易的藝術》的合影。

事實上，姑且不論羅德曼能否在「川金會」有所貢獻，抑或他只是在自導自演一齣拉抬身價的戲碼，籃球確實在北韓和美國過去外交場合中扮演過重要角色。

金正恩的父親也就是北韓前任領導人金正日就是不折不扣的公牛迷和喬丹（Michael Jordan）迷，2000年時國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）成為史上首位到訪北韓的美國政府首長。

隨行的北韓議題資深顧問卡林（Bob Carlin）回憶：「比起一瓶威士忌酒或迷你自由女神像，我們希望找到更有意義的禮物來送給金正日。我想剛拿到這顆我們準備的喬丹簽名球時，他其實有些措手不及，但你可以感受到他反應過來後顯得很開心，這表示我們是經過一番深思熟慮後才找到這樣贈禮。」