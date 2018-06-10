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NBA／川普取消冠軍隊訪白宮 席佛：反應是悲傷

2018-06-10 09:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

川普。 美聯社
川普。 美聯社
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金州勇士昨天在NBA總冠軍賽第4戰輕取騎士隊，以橫掃之姿成功完成衛冕，不過賽前美國總統川普（Donald Trump）就表示，不論哪支球隊獲得總冠軍，都不會邀請他們造訪白宮，對此NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，聽到這件事情的第一個反應就是悲傷。

「我的第一個反應就是悲傷。」席佛在受訪時談到川普表示不會邀請NBA總冠軍隊伍造訪白宮一事，他表示，「不僅僅是我們的冠軍球隊，還有其他體育領域的冠軍球隊，都無法以這樣的方式慶祝勝利了，那一直是華盛頓的一項無政治意義的傳統，但我會從更大的局面來看待這件事。這件事會令我感到悲傷，因為從歷史上來看，這是我們將NBA和所有體育項目當作凝聚所有人的橋樑。」

在昨天總冠軍賽第4戰賽前，川普就在受訪時表示，無論今年誰奪得NBA總冠軍，都不會邀請奪冠球隊前往白宮，「我不會邀請詹姆斯（LeBron James），也不會邀請柯瑞（Stephen Curry），我們不會邀請任何一支球隊。」而川普日前也才突然宣布，取消摘下超級盃冠軍老鷹隊造訪白宮的行程。

其實早在川普上任後，就因他的種族言論引起許多球員不滿，去年勇士奪得總冠軍後，就打破慣例、沒有前往白宮，而是利用與華盛頓巫師的比賽時，球團帶著陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）家鄉錫特普萊森特的學生，一同參觀非裔美國人歷史文化國家博物館。

席佛認為，政治就是運動員生命中的一部分，詹姆斯、保羅（Chris Paul）、安東尼（Carmelo Anthony）身為球員都曾對於社會問題發聲，「美國就是一個多元化的國家，讓所有人有自由發言的平台，他們會去談論一些對於他們很重要的問題，但這不代表所有人都要贊同這些問題，這就是美國，一個讓大家能自由發言的地方。」

NBA詹姆斯勇士

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