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NBA／更注重與球迷間互動 勇士封王遊行12日展開

2018-06-10 08:49聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

勇士球迷支持。 美聯社
勇士球迷支持。 美聯社
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金州勇士昨天在總冠軍賽直落四場橫掃騎士隊，收下隊史第6冠且是4年內的第3冠，完成連霸後，勇士球團也在賽後宣布，今年的封王遊行活動將在當地時間6月12日上午11點進行，今年的遊行活動將與前兩次封王時有所不同，這次勇士隊將更注重與球迷之間的互動，並且將取消遊行之後的慶祝活動。

NBA總冠軍賽自2015年起連續4年都上演同樣戲碼，勇士在4年內3度擊敗騎士封王，今年更是強勢橫掃對手完成連霸，球團也在奪冠後宣布，今年的封王遊行將於在當地時間6月12日上午11點在奧克蘭舉行。

勇士隊在封王遊行的聲明中寫道，「今年為了給球迷提供一個更近距離、且參與度更高的奪冠慶祝活動，勇士隊將會對遊行行進路線和整體的展示進行一些調整。」勇士隊和奧克蘭市將他們的計劃重心擺在創造一個互動性更高的遊行上，球迷們將有機會近距離感受勇士隊奪冠的喜悅，與球員、教練、傳奇球星和隊職員們一同慶賀。

遊行隊伍起點將從百老匯11街（Broadway at 11th Street）出發，然後在20街的地方右轉，最終抵達橡樹13街（Oak and 13th Street）。球團也特別提醒要參與遊行活動的球迷，可以在當天早上6點半開始排隊參加遊行。

勇士昨天封王。 美聯社
勇士昨天封王。 美聯社
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勇士騎士NBA

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