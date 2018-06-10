NBA／率隊4年奪3冠 勇士盼今夏與柯爾簽長約

2018-06-10 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯爾。 美聯社 分享 facebook 帶領金州勇士4年奪下3冠，且是隊史首度完成連霸，2014年成為菜鳥教頭的勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr），在執教生涯收獲3冠，也超越史波史特拉（Erik Spoelstra）等8名教頭，排名獨居第6位。這樣的帶隊成績也讓勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）在奪冠後就表示，希望今年夏天能與柯爾簽下一份長約。

球員時期就拿下5枚冠軍戒的柯爾，在2014年與勇士簽下一份5年2500萬美元的合約後，昨天在總冠軍賽橫掃騎士，收下隊史第6冠，他也帶領球隊4年內拿下3座冠軍，也讓勇士老闆拉卡柏在球隊奪冠後就談到與教頭續約的事情。

「今年夏天我們會完成（與柯爾續約）的。」拉卡柏在總冠軍賽橫掃對手、完成連霸後說，「先讓他（柯爾）休息一下，但我們會完成的，他希望留在這裡，我們也希望他長期執教，不過他顯然存在一些健康問題，他也一直在努力克服，但我們會解決的。我認為只要他覺得自己可以長期執教，那麼我們就會希望他能留下。」

不過唯一會影響柯爾續約的因素就是傷病，前2季他都飽受背部手術後遺症的困擾，曾告假休養，但今夏他接受治療後，目前狀況恢復良好，柯爾說：「我必須和我的家人們討論過才能決定，當你遇到一些健康問題時，會遇到許多困難，這並不容易，但當你早上醒來時有一些令人興奮的事情，就像我擁有一個這麼棒的家庭，這一切都是值得的。」