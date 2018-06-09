NBA／決賽4戰飆進22顆三分球 柯瑞刷新紀錄

2018-06-09 18:21 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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柯瑞（Stephen Curry）在今年總冠軍賽表現可說是非常出色，4戰平均攻下27.5分6.8助攻6籃板1.5抄截，還創下單場9記三分球的聯盟新紀錄，。

前3次出征總冠軍賽，柯瑞分別打了5場系列賽、6場系列賽和7場系列賽，先前他已經刷新總冠軍賽5場系列賽最多19顆三分球、6場系列賽25顆三分球和7場系列賽32顆三分球的聯盟紀錄。

而今年勇士4戰橫掃騎士，柯瑞在這4場比賽中總共轟進22記三分球，一舉刷新自己上季面對馬刺時所保持的系列賽4戰最多三分球紀錄，同時也是總冠軍賽4場系列賽的最多三分球紀錄。