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NBA／在騎士最終戰？詹姆斯：須與家人討論

2018-06-09 13:27聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

詹姆斯賽後受訪。 美聯社
詹姆斯賽後受訪。 美聯社
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連續4年在總冠軍賽對戰同一支球隊，騎士僅在2016年在系列賽1勝3負的情況下上演逆轉、成功封王，今天騎士更是以0勝4負遭到勇士橫掃，也讓外界對於「大帝」詹姆斯（LeBron James）季後的動向更為關切，賽後記者詢問詹姆斯是否感覺他已經打完在騎士的最後一場比賽？他沒有給予正面回應，僅表示無論將來自己的決定如何，家人都會是很大的關鍵因素。

今年夏天詹姆斯可以選擇跳脫合約、成為一名自由球員，當今天騎士在總冠軍賽遭到橫掃後，今年球季也宣告結束，而外界也十分關注詹姆斯未來的動向，「在這個時刻，我不知道答案，我做事情前總是會考慮到我的家人，特別是我的兒女們已經到了這個年紀，所以無論我將來決定做什麼，家人都會是很大的關鍵因素，因為我的職業生涯中他們一直都在，所以我現在沒有答案可以給你。」

騎士主帥泰隆魯（Tyronn Lue）也被問到關於詹姆斯的表現及未來動向時表示，「身為全世界最強的球員，他在第15個球季傾盡所有，打滿82場例行賽，打出了可能是我們見過最偉大的季後賽個人表現，整個球季扛著球隊前進。」至於今年夏天的休季期，泰隆魯直言，希望詹姆斯能夠留在騎士，「我希望他會留下來，但經歷了這樣一場比賽後，我也許不能站在任何立場談論這個了，但我只是感激他這個賽季所做的一切，我只能說這麼多了。」

至於下一季是否繼續擔任騎士隊總教練，泰隆魯表示，就個人而言，自己會希望能夠回歸，「這個賽季我經歷了些艱難的問題，我本可以放棄，但我不會這樣做，雖然我回來的時候並沒有完全做好準備，但我必須做到，永遠不會放棄。我們經歷了一個與眾不同的賽季，儘管在總冠軍賽中失利，但我們依然做得很好。」

騎士詹姆斯勇士

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