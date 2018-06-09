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勇士瘋狂三分箭如雨 騎士單調攻防種敗因

NBA／杜蘭特大三元蟬聯MVP 勇士隊史第6冠

2018-06-09 11:37聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特手握冠軍盃。 美聯社
杜蘭特手握冠軍盃。 美聯社
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帶著系列賽3勝0負的絕對優勢，金州勇士今在總冠軍賽第4戰開賽就打得強勢，上一役手感不佳的勇士球星「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）恢復射手本色，全場轟進7顆三分球、攻下全場最高的37分，加上杜蘭特（Kevin Durant）挹注「大三元」演出，勇士幾乎一路壓著主場騎士，最終勇士就以108：85獲勝，在總冠軍賽橫掃封王，並且摘下隊史第6冠。杜蘭特連兩年獲MVP。

面對退無可退的騎士，勇士在一開賽就展現兇猛進攻火力，柯瑞帶領球隊在開賽就打出13：3的領先，他在單節投進2顆三分球、共攻下12分，雖然一度讓騎士追至2分差，不過在暫停過後回來，伊古達拉（Andre Iguodala）、柯瑞又連續在外線命中，勇士團隊在單節轟進6顆三分球再度將分差拉大，首節打完勇士以34：25領先。

次節落後的騎士在格林（Jeff Green）、勒夫（Kevin Love）和詹姆斯（LeBron James）聯手飆分的情況下，追至1分落後，接著詹姆斯接獲史密斯（J.R. Smith）傳球成功灌籃得分，幫助騎士取得領先；不過勇士外線再度開火，伊古達拉、柯瑞接連飆進三分球，半場打完勇士仍保有9分的領先。

易籃後勇士仍不給騎士逆轉戰局的機會，最擅長打第3節的勇士單節打出25：13攻勢，僅讓詹姆斯在此節只得到4分，前3節打完勇士取得21分領先；決勝節騎士仍無法將分差縮小，雙方也將主力換下場，比賽早早定調，最終勇士就以23分之差輕取對手。

勇士與騎士是連續4年在總冠軍賽對決，勇士拿下3座冠軍，且是隊史首度成功完成連霸，收下隊史第6冠，也讓勇士的奪冠次數與芝加哥公牛隊並列第3名，前兩名分別是塞爾蒂克17冠、湖人隊16冠。

杜蘭特今天大三元，獲選為冠軍賽MVP。 美聯社
杜蘭特今天大三元，獲選為冠軍賽MVP。 美聯社
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柯瑞(右)率勇士封王，詹姆斯黯然。 美聯社
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勇士騎士柯瑞

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