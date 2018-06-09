NBA／無緣總冠軍賽 塔克：保羅上場現在將不同

2018-06-09 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



保羅西區冠軍戰最後兩場受傷無法上場。 美聯社 分享 facebook 休士頓火箭隊以例行賽聯盟最佳戰績之姿晉級季後賽，一路挺進到西區冠軍賽才遭到衛冕軍勇士隊擊落，本季加盟火箭的塔克（P.J. Tucker）日前受訪時談到保羅（Chris Paul）缺席西區冠軍賽最後兩場比賽時，他透露，保羅為了能夠上場，盡了所有他能做的一切，無奈還是缺席比賽，而火箭也在少了一名大將的情況下，系列賽以3勝4負讓出總冠軍賽門票，「如果Chris能打，我們相信我們現在還在打球。」

火箭與勇士的西區冠軍賽，前4戰打完雙方戰成平手，攸關「聽牌」的第5戰火箭雖然驚險搶下勝利，不過卻在第四節最後一次進攻中不慎受傷，之後退場治療，甚至連賽後記者會都沒有出席，之後他缺席了第6、7兩場比賽，火箭也都吞下敗仗，將總冠軍賽門票拱手讓出。

「這很讓人心碎，看到這些讓人覺得難過，他（保羅）嘗試過了，為了能夠上場，他做了他能做的一切，他真的很想贏。」塔克談到保羅缺席西區冠軍賽最後兩戰時說，「我們一直朝著總冠軍的方向前進，如果Chris能打，我相信我們現在還在打球。」

對於球隊看板球星「大鬍子」哈登，塔克表示，他改變了自己對於一位超級球星的看法，「他（哈登）改變了我會一位超級球星的看法，我不明白人們為什麼說他需要做更多，他為本賽季付出了超過百分之百，他提升了自己的防守，本賽季為我們付出了全部。」

回顧本季在火箭打球的時刻，塔克說：「在休士頓打球讓我非常開心，之前我在自由球員市場上的首要任務，就是要來到一個有贏球文化的球隊，這裡是完美的情況，我選對了情況和球隊文化。」