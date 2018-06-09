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MLB／大谷韌帶損傷進傷兵 天使：望避免TJ手術

NBA／奪冠造訪白宮？川普：不邀請任一支球隊

2018-06-09 08:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

美國總統川普。路透
美國總統川普。路透
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NBA總冠軍賽正如火如荼的進行中，依照過去的傳統，美國職業運動的冠軍隊伍都會受邀前往白宮，不過就在總統川普（Donald Trump）上任後，這個傳統似乎已被打破，今天川普告訴記者，無論今年誰奪得NBA總冠軍，都不會邀請奪冠球隊前往白宮。

去年勇士奪得NBA總冠軍後，就打破慣例、沒有前往白宮，而是利用與華盛頓巫師的比賽時，球團帶著陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）家鄉錫特普萊森特的學生，一同參觀非裔美國人歷史文化國家博物館，以實際行動表示對美國總統川普的不滿。

日前川普才突然宣布，取消摘下超級盃冠軍老鷹隊造訪白宮的行程，當時川普在聲明中表示，由於有老鷹球員不贊同唱國歌時要驕傲地起立致敬，加上缺席的隊員也不少，因此決定不讓老鷹隊進白宮。

今天NBA總冠軍賽將進行第4戰，衛冕軍勇士隊已在系列賽取得3勝0負的「聽牌」優勢，而就在賽前川普表示將不會邀請今年的NBA總冠軍隊伍前往白宮，川普說：「我不會邀請詹姆斯（LeBron James），也不會邀請柯瑞（Stephen Curry），我們不會邀請任何一支球隊。」

而日前詹姆斯及柯瑞在被問到關於川普再度槓上美國NFL（美式足球聯盟），不會邀請奪冠的老鷹隊造訪白宮，當時兩人有志一同地表示，「不管騎士或勇士奪冠，都不會去。」當時詹姆斯就表示：「他一向如此，我毫不意外，他就是這個樣子。」他說：「我知道的是，無論誰贏得（NBA總冠軍）系列賽，都不會有人想獲邀，去（白宮）的人不會是克里夫蘭（騎士）也不會是金州（勇士）。」他的這番言論也獲得柯瑞的認同。

NBA勇士老鷹

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