NBA／勇士柯瑞狂飆20分 半場61:52領先騎士

2018-06-09 10:15 聯合新聞網 文字直播



詹姆斯(左)與柯瑞對抗。 美聯社 分享 facebook

《賽況報導》

NBA總冠軍賽勇士與騎士對決今天進入第四戰比賽，騎士在經歷前三場敗戰後，今天在主場背水一戰，避免被橫掃出局難堪場面，派出先發仍維持一貫陣容為詹姆斯(LeBron James)、勒夫(Kevin Love)、湯普森(Tristan Thompson)、史密斯(JR Smith)及希爾(George Hill)；至於勇士隊也與第二及第三戰相同，柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)及麥基(JaVale McGee)，伊古達拉(Andre Iguodala)待命上場。

第一節 勇士 34:25 騎士

首節勇士柯瑞率先破門得分後，擺脫上役命中率不佳的情況，柯瑞助勇士拉出13:3的領先，背水一戰的騎士，一開賽被打成如此，情勢相當不利；騎士詹姆斯盡快振作，一度追成11:13，然而柯瑞手感太好，加上杜蘭特及格林火力支援，再拉出24:13的領先，騎士只能再度展開追擊，然而結束首節比賽，騎士仍以25:34落後。勇士首節投進6記三分，柯瑞首節投進兩個三分球攻下12分、杜蘭特8分，騎士則以勒夫9分最高，詹姆斯8分。

第二節 勇士 61 : 52 騎士

來到第二節騎士展開反擊，在第二節剩6:27時，騎士一度以41:40反撲，但勇士多點開花，柯瑞、杜蘭特、伊古達拉均有得分表現，騎士則多數是靠著詹姆斯一人力拚，勇士仍要回領先，結束第二節比賽，勇士以61:52領先騎士。勇士柯瑞攻下20分，騎士詹姆斯得16分。

賽事文字轉播

詹姆斯(左)與柯瑞對抗。 美聯社 分享 facebook

《賽前報導》

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