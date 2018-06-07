NBA／杜蘭特大號三分 粉碎騎士主場優勢

2018-06-07 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



連續兩年在總冠軍賽第三戰投進關鍵一擊，勇士隊杜蘭特昨天以全場四十三分、十三籃板、七助攻的表現，助隊在與騎士隊的拉鋸戰中，以一一○比一○二勝出，距離二連霸僅差最後一勝。

帶著○比二落後劣勢回到主場的騎士，昨天上半場在勒夫、史密斯等人挺身而出支援詹姆斯下，數次取得雙位數領先，也讓主場球迷看到贏球希望。

勇士隊杜蘭特（左）飆出關鍵一擊。 （歐新社） 分享 facebook

下半場勇士由杜蘭特領軍反擊，他在第四節拉鋸階段，接連在中距離跳投得手，更在比賽最後四十九秒、三分領先時，於三分線外一大步投進三分球，助勇士取得系列賽三比○聽牌優勢。

去年總冠軍賽第三戰最後四十五秒投進超前比分的三分球，今年再度以三分球澆熄騎士氣燄，杜蘭特說：「當時我還離籃框很遠，但我不想貿然衝進禁區、然後有一次糟糕的出手，讓對手有反擊的機會。」

勇士主控柯瑞昨天雖然三分球出手十次僅命中一球，但這一球卻幫助勇士在比賽最後兩分半鐘取得四分領先，隨後才有杜蘭特的神來一筆，柯瑞說：「杜蘭特打得極具自信，這就是一名巨星該有的風範，過去兩年我們經常為彼此餵球，今晚我表現不佳，但他發揮出色。」

騎士詹姆斯昨天雖然拿下個人生涯在總冠軍賽的第十次大三元，但球隊仍遭杜蘭特領軍擊退，他說：「對於他的表現，你只能帶著敬意，這就是他的能力，一名射手也是殺手，總是能投進殺退對手的關鍵球。」