NBA／奪冠太容易 球員勸：杜蘭特該自己組團

有NBA球員建議杜蘭特應該離開勇士,去組自己的團隊。 美聯社 分享 facebook 32歲太陽隊球員達德利(Jared Dudley),並非什麼知名的球員,生涯11季歷經5支球隊,等於是「跑江湖」的球員,然而他今天在推特的一席話,卻引起不少人共鳴,當然也有人損他,甚至在網路上與他論戰,不過,他勇於說出身為NBA球員的心聲。

這席話是說,「在拿到這枚冠軍戒後,我希望杜蘭特(Kevin Durant)去別的地方組建自己的團隊,再來試著贏得一枚冠軍戒,這樣他才可以真正被認可...即使他此時已是全世界最好的球員...,這只是我個人意見,這件事(奪冠)不應該是這麼簡單。」

After this Ring I hope KD goes somewhere else and tries to win one with his own team.. He got his validation.. He’s one of the best in the World it’s time.. Just my opinion. Not suppose to be this easy 🤷🏽‍♂️