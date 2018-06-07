NBA／奪冠太容易 球員勸：杜蘭特該自己組團

2018-06-07 17:01 聯合新聞網 綜合報導



有NBA球員建議杜蘭特應該離開勇士，去組自己的團隊。 美聯社 分享 facebook 32歲太陽隊球員達德利(Jared Dudley)，並非什麼知名的球員，生涯11季歷經5支球隊，等於是「跑江湖」的球員，然而他今天在推特的一席話，卻引起不少人共鳴，當然也有人損他，甚至在網路上與他論戰，不過，他勇於說出身為NBA球員的心聲。

這席話是說，「在拿到這枚冠軍戒後，我希望杜蘭特(Kevin Durant)去別的地方組建自己的團隊，再來試著贏得一枚冠軍戒，這樣他才可以真正被認可...即使他此時已是全世界最好的球員...，這只是我個人意見，這件事(奪冠)不應該是這麼簡單。」

After this Ring I hope KD goes somewhere else and tries to win one with his own team.. He got his validation.. He’s one of the best in the World it’s time.. Just my opinion. Not suppose to be this easy 🤷🏽‍♂️ — Jared Dudley (@JaredDudley619) June 7, 2018

這番發言後，有不少粉絲與他進行討論。有人說，「如果杜蘭特離開勇士，就會換成詹姆斯(LeBron James)每年奪冠。」他回答，「或許會也或許不會，但我確定有不少好的球隊，杜蘭特可以加入。」

也有人說，「勇士現在開始像是屬於杜蘭特的團隊。」他回答，「勇士可能三連霸，但永遠是屬於柯瑞(Stephen Curry)的團隊。」

有人說，「他需要回到老東家雷霆，你怎麼看？」他回答，「哇！這將會是偉大的時刻。」

有人說，「誰在乎這是誰的團隊，贏了就是贏了！」他回答，「做為偉大的球員，杜蘭特不應該是這樣去侷限自己，他應該是去看看自己有多大的能耐。」

有人問說，「是你的話，會在這種情況下離開嗎？」他說，「是我的話，會！」