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NBA／奪冠太容易 球員勸：杜蘭特該自己組團

2018-06-07 17:01聯合新聞網 綜合報導

有NBA球員建議杜蘭特應該離開勇士，去組自己的團隊。 美聯社
有NBA球員建議杜蘭特應該離開勇士，去組自己的團隊。 美聯社
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32歲太陽隊球員達德利(Jared Dudley)，並非什麼知名的球員，生涯11季歷經5支球隊，等於是「跑江湖」的球員，然而他今天在推特的一席話，卻引起不少人共鳴，當然也有人損他，甚至在網路上與他論戰，不過，他勇於說出身為NBA球員的心聲。

這席話是說，「在拿到這枚冠軍戒後，我希望杜蘭特(Kevin Durant)去別的地方組建自己的團隊，再來試著贏得一枚冠軍戒，這樣他才可以真正被認可...即使他此時已是全世界最好的球員...，這只是我個人意見，這件事(奪冠)不應該是這麼簡單。」

這番發言後，有不少粉絲與他進行討論。有人說，「如果杜蘭特離開勇士，就會換成詹姆斯(LeBron James)每年奪冠。」他回答，「或許會也或許不會，但我確定有不少好的球隊，杜蘭特可以加入。」

也有人說，「勇士現在開始像是屬於杜蘭特的團隊。」他回答，「勇士可能三連霸，但永遠是屬於柯瑞(Stephen Curry)的團隊。」

有人說，「他需要回到老東家雷霆，你怎麼看？」他回答，「哇！這將會是偉大的時刻。」

有人說，「誰在乎這是誰的團隊，贏了就是贏了！」他回答，「做為偉大的球員，杜蘭特不應該是這樣去侷限自己，他應該是去看看自己有多大的能耐。」

有人問說，「是你的話，會在這種情況下離開嗎？」他說，「是我的話，會！」

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