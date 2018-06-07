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NBA總冠軍賽／詹皇大三元白忙 102:110不敵勇士吞3連敗

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NBA／勇士杜蘭特新高43分挫詹皇 連霸只差1勝

2018-06-07 11:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社
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衛冕軍勇士隊今在總冠軍賽第三戰靠著杜蘭特（Kevin Durant）三分球9投6中，攻下43分改寫個人在總冠軍賽得分新高，外帶13籃板、7助攻的演出，技壓「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的「大三元」演出，終場就以110：102在騎士主場搶下勝利，中斷騎士在季後賽主場8連勝，勇士率先取得3勝0負的「聽牌」優勢。

總冠軍賽前兩戰都吞敗的騎士，今天回到克里夫蘭主場要全力阻擋勇士「聽牌」，賽前還頂著季後賽主場8連勝氣勢，在首節一開賽就打出一波16：4的攻勢，不過衛冕軍隨後展開反攻，一度將比分追成26平手，騎士靠著格林（Jeff Green）的關鍵三分球在首節取得29：28的些微領先。

次節騎士持續進攻，詹姆斯一開始就火力全開，與史密斯（J.R. Smith）、勒夫（Kevin Love）聯手得分突破雙位數，也幫助騎士在半場打完取得58：52領先。勇士在上半場攻勢則集中在杜蘭特身上，攻下全場最高的24分，隊友火力支援不足，上一場外線大爆發的柯瑞（Stephen Curry）在中場休息前的三分球五投盡墨，僅攻下2分。

易籃後勇士展開反攻，杜蘭特轟進第4顆三分球，加上得到先發機會的麥基（JaVale McGee）在此節也有亮眼演出，第3節不到5分鐘的時間，勇士就打出17：6的攻勢逆轉戰局，第三節打完，勇士反倒取得2分領先。

決勝節雙方仍處於拉鋸，終場前2分38秒三分球9投都落空的柯瑞，終於在關鍵時刻投進三分球，幫助球隊取得4分領先，儘管詹姆斯立刻回敬一顆三分球；不過此役手感發燙的杜蘭特再度跳出，他轟進此役第6顆三分球，也澆熄騎士逆轉的氣焰，最終勇士就以8分之差收下勝利，也率先取得「聽牌」優勢。

勇士迎回了季後賽缺陣多場的伊古達拉（Andre Iguodala），讓「死亡五小」不再缺一角，不過僅有杜蘭特獨挑大樑，攻下43分，其餘隊友沒有太突出的演出，他在賽後表示，就是把握進攻機會，嘗試在三分外線命中，「這場比賽我就是把握住我能控制的、想辦法幫助球隊，比賽後段詹姆斯的那顆三分球很關鍵，好在最後我們也把握機會，將對方氣勢壓下去。」

詹姆斯繳出33分、10籃板、11助攻的「大三元」成績，隊友勒夫雖也有20分、13籃板，季後賽出場時間不多的胡德（Rodney Hood），從板凳出發有亮眼表現，挹注15分，但仍無法擋住衛冕軍的逆襲，騎士最終吞下三連敗，瀕臨出局。

勇士騎士詹姆斯

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