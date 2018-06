NBA／伊古達拉參與熱身 G3有望上場

伊古達拉。 美聯社 分享 facebook

缺席多場季後賽的勇士隊大鎖伊古達拉(Andre Iguodala)在今天總冠軍賽第3戰前參與球隊熱身,他左膝包紮著與隊友一同進行熱身,勇士主帥柯爾(Steve Kerr)表示,他將有會有一個「很好的機會」,球隊會根據他熱身的情況,決定是否讓他上場。

柯爾告訴記者,「我不之到他(伊古達拉)能打幾分鐘,但他過去兩天的感覺很不錯。他取得了很大的進步,所以這一切都朝著正確的方向前進。」伊古達拉是和火箭隊進行西區冠軍賽第三戰時成為傷兵,之後6戰全部缺席;雖然勇士「死亡五小」缺了一角,不過總冠軍賽首戰,勇士驚險在延長賽獲勝,接下來再靠著柯瑞(Stephen Curry)改寫總冠軍賽單場三分球紀錄的9顆三分球,助隊取得系列賽2勝0負的領先。

第3戰轉戰克里夫蘭進行,勇士賽前球隊的投籃熱身中,伊古達拉的左膝包紮著,與隊友們一同進行熱身,柯爾說:「伊古達拉會在賽前進行熱身,球隊會根據他的熱身情況決定是否讓他上場。」

Andre Iguodala prepping for practice. It'll be the first full team practice he's participated in since knee injury in West Finals. Sounds like a decent chance he'll play in Game 3 if no setbacks. pic.twitter.com/GhWs9OIrDQ