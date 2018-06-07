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NBA／伊古達拉參與熱身 G3有望上場

2018-06-07 08:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

伊古達拉。 美聯社
伊古達拉。 美聯社
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缺席多場季後賽的勇士隊大鎖伊古達拉（Andre Iguodala）在今天總冠軍賽第3戰前參與球隊熱身，他左膝包紮著與隊友一同進行熱身，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，他將有會有一個「很好的機會」，球隊會根據他熱身的情況，決定是否讓他上場。

柯爾告訴記者，「我不之到他（伊古達拉）能打幾分鐘，但他過去兩天的感覺很不錯。他取得了很大的進步，所以這一切都朝著正確的方向前進。」伊古達拉是和火箭隊進行西區冠軍賽第三戰時成為傷兵，之後6戰全部缺席；雖然勇士「死亡五小」缺了一角，不過總冠軍賽首戰，勇士驚險在延長賽獲勝，接下來再靠著柯瑞（Stephen Curry）改寫總冠軍賽單場三分球紀錄的9顆三分球，助隊取得系列賽2勝0負的領先。

第3戰轉戰克里夫蘭進行，勇士賽前球隊的投籃熱身中，伊古達拉的左膝包紮著，與隊友們一同進行熱身，柯爾說：「伊古達拉會在賽前進行熱身，球隊會根據他的熱身情況決定是否讓他上場。」

勇士柯爾柯瑞

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