NBA／衝刺沒問題 伊古達拉瞄準G3歸隊

2018-06-05 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



取得總冠軍賽2：0領先的NBA衛冕軍勇士隊，周四到克里夫蘭踢館前還迎接好消息，西區冠軍賽受傷的防守大鎖伊古達拉（Andre Iguodala）有機會客場歸隊，且是將目標放在第三戰復出。

昨天第2戰勇士以122：103擊敗騎士後，伊古達拉就透露了回歸訊息，他說：「我打算第三戰上場，但我原本也打算第2戰就復出，就是繼續看下去。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也表示，對伊古達拉總冠軍賽回歸保持樂觀，「他有漸入佳境，但目前仍無法確定。」約兩周前，他提到伊古達拉的狀況強調，伊古達拉必須能沒有疼痛的奔跑，才可能派他上場。

伊古達拉是和火箭隊進行西區冠軍賽第三戰時成為傷兵，之後6戰全部缺席；少了這名2015年總冠軍賽MVP，使勇士的「死亡五小」陣容缺一角，但總冠軍賽首戰驚險在延長賽勝出，昨天則在當家射手柯瑞（Stephen Curry）破總冠軍賽紀錄的9記三分彈領軍下，取得連勝優勢。