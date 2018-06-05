親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區
世界盃足球賽

影／F16墜機尋獲13個疑似屍塊 今持續搜尋黑盒子

不忍了！呂秀蓮脫黨真心話連發：假仙救不了台灣

NBA／衝刺沒問題 伊古達拉瞄準G3歸隊

2018-06-05 08:24聯合報 記者曾思儒╱即時報導

取得總冠軍賽2：0領先的NBA衛冕軍勇士隊，周四到克里夫蘭踢館前還迎接好消息，西區冠軍賽受傷的防守大鎖伊古達拉（Andre Iguodala）有機會客場歸隊，且是將目標放在第三戰復出。

昨天第2戰勇士以122：103擊敗騎士後，伊古達拉就透露了回歸訊息，他說：「我打算第三戰上場，但我原本也打算第2戰就復出，就是繼續看下去。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也表示，對伊古達拉總冠軍賽回歸保持樂觀，「他有漸入佳境，但目前仍無法確定。」約兩周前，他提到伊古達拉的狀況強調，伊古達拉必須能沒有疼痛的奔跑，才可能派他上場。

伊古達拉是和火箭隊進行西區冠軍賽第三戰時成為傷兵，之後6戰全部缺席；少了這名2015年總冠軍賽MVP，使勇士的「死亡五小」陣容缺一角，但總冠軍賽首戰驚險在延長賽勝出，昨天則在當家射手柯瑞（Stephen Curry）破總冠軍賽紀錄的9記三分彈領軍下，取得連勝優勢。

第二戰前一天勇士的球隊訓練，伊古達拉並沒參噢，但據消息來源透露，今天他已經完成分量足夠的個人訓練，也在第三戰左膝受傷後首度全力衝刺，若是第3戰能夠回歸，對勇士無疑是項利多消息。

伊古達拉瞄準第三戰歸隊。歐新社
伊古達拉瞄準第三戰歸隊。歐新社
分享

勇士柯瑞柯爾

相關新聞

NBA／柯瑞三分雨…左破紀錄 右打騎士

2018-06-05 01:05

NBA／苦嘗輸球滋味 詹姆斯：依然熱愛競爭

2018-06-04 17:07

2018NBA總冠軍賽 賽程與最新賽況

2018-06-04 11:00

NBA／湯普森帶傷上陣 格林：最頑強隊友

2018-06-04 17:20

NBA／場外短褲交鋒 詹皇、格林拚品味

2018-06-04 14:21

NBA／柯瑞瘋狂三分 湯普森：給對手致命一擊

2018-06-04 14:00

NBA／勇士整場一路領先 柯爾：今晚打得很好

2018-06-04 13:00

NBA／湯普森談踝傷 柯瑞：應該先問我

2018-06-04 12:21

NBA／G2再飆29分 詹皇25分場次超越喬丹史上第一

2018-06-04 12:08

NBA／柯瑞狂飆9顆三分球 勇破總冠軍賽紀錄

2018-06-04 11:35

強攻禁區打亂騎士節奏 勇士團隊合作贏得漂亮

2018-06-04 10:54

NBA／柯瑞9記三分彈創紀錄 勇士血洗騎士2連勝

2018-06-04 10:46

NBA／柯瑞三分秀轟炸 勇士122：103輕取騎士

2018-06-04 10:37

NBA／下季賭盤冠軍熱門 勇士第一、76人衝第三

2018-06-04 10:04

NBA／湯普森G2先發 伊古達拉缺陣但漸入佳境

2018-06-04 07:53

哈登謎樣的續航力 球星邁向巨星的最後一哩路

2018-06-02 07:00

總冠軍賽首戰沒有硝煙味 勇士防守還要加強

2018-06-01 12:12

單核詹皇對決四星勇士 騎士突圍機會在哪？

2018-05-31 20:16

挑戰難度比去年更高 騎士想贏勇士需要奇蹟

2018-05-31 07:00

單打vs.團隊 總冠軍賽微妙的戰力天平

2018-05-31 07:00

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-29 11:31

不讓對手傳球300次 火箭要逼勇士「雷霆化」

2018-05-29 07:00

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-28 11:45

玩命關頭若沒保羅 火箭搶七要靠3招拚奇蹟

2018-05-28 07:00

連八年東區稱霸危在旦夕 詹姆斯還有什麼辦法？

2018-05-25 07:00

勇士想打下火箭 進攻仍比防守關鍵

2018-05-24 07:00

騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

2018-05-21 07:00

勇士陷入空前危機 要靠杜蘭特扮演終極救世主

2018-05-18 07:00

火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

2018-05-16 07:00

柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00

尼克新教頭十選一 為何費茲戴爾能打敗傑克森？

2018-05-15 07:00

一大四小拚五小 火箭vs.勇士刺殺終點戰

2018-05-14 07:00

想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

2018-05-11 07:00

四星斷線造成鵜鶘失速 但已逼出更好的勇士

2018-05-10 07:00

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞三分秀轟炸 勇士122：103輕取騎士

2018-06-04 10:37

NBA／柯瑞9記三分彈創紀錄 勇士血洗騎士2連勝

2018-06-04 10:46

NBA／柯瑞狂飆9顆三分球 勇破總冠軍賽紀錄

2018-06-04 11:35

NBA／柯瑞瘋狂三分 湯普森：給對手致命一擊

2018-06-04 14:00

NBA／湯普森談踝傷 柯瑞：應該先問我

2018-06-04 12:21

強攻禁區打亂騎士節奏 勇士團隊合作贏得漂亮

2018-06-04 10:54

NBA／苦嘗輸球滋味 詹姆斯：依然熱愛競爭

2018-06-04 17:07

NBA／G2再飆29分 詹皇25分場次超越喬丹史上第一

2018-06-04 12:08

NBA／勇士整場一路領先 柯爾：今晚打得很好

2018-06-04 13:00

NBA／場外短褲交鋒 詹皇、格林拚品味

2018-06-04 14:21

NBA／湯普森帶傷上陣 格林：最頑強隊友

2018-06-04 17:20

中職／陳禹勳遭爆料有緋聞 本人不願回應

2018-06-04 19:31

MiLB／李振昌逃脫道奇 目標投入中職選秀

2018-06-04 09:14

NBA／下季賭盤冠軍熱門 勇士第一、76人衝第三

2018-06-04 10:04

NBA／湯普森G2先發 伊古達拉缺陣但漸入佳境

2018-06-04 07:53

中職／陳禹勳回應緋聞 對家人感到抱歉

2018-06-04 21:50

中職／彭政閔明星賽退休宣言 陳禹勳嚇一大跳

2018-06-04 16:40

舉重／許淑淨親談退役：傷勢困擾我很久了

2018-06-04 15:10

MLB／鴨蛋僵局怎麼破？ 小熊貝茲盜本壘突圍

2018-06-04 11:48

法網／誰能阻納達爾奪冠？ 叔叔托尼點名4球星

2018-06-04 17:55

NBA／柯瑞三分雨…左破紀錄 右打騎士

2018-06-05 01:05

2018NBA總冠軍賽 賽程與最新賽況

2018-06-04 11:00

舉重／許淑淨引退 照顧7年的醫師心情複雜

2018-06-04 18:57

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

法網／大滿貫零勝到8強 義大利黑馬譜驚奇

2018-06-04 09:20

法網／世紀對決破局 小威退賽無緣尬莎娃

2018-06-04 22:51

MLB／大谷3打數1安打 確認7日對皇家先發登板

2018-06-04 11:00

日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌

2018-06-05 07:00

韓職／NC恐龍教頭下台 王維中5日戰巨人拚第5勝

2018-06-04 18:26

法網／「丹麥甜心」爆冷敗 不敵21歲俄女將

2018-06-04 19:12

中職／陳禹勳傳緋聞 猿領隊：盼球員們自律

2018-06-04 23:16

中職／彭政閔連14年人氣王 最後一次打明星賽

2018-06-04 15:37

法網／納達爾生涯900勝 史上第5人

2018-06-04 22:43

法網／就是打不贏 伍妹又輸卡薩金娜

2018-06-05 01:13

中職／悍將瀕淘汰 猿獅上半季爭霸幾定調

2018-06-05 01:00

世足／只發揮8成 內馬爾復出首戰就進球

2018-06-04 15:45

法網／球后保衛戰 哈蕾普59分鐘速勝闖8強

2018-06-04 18:30

MLB／今日戰績表 雙城羅薩里歐三響砲+再見轟

2018-06-04 15:08

中職／明星賽先發名單 19歲打擊王廖健富入列

2018-06-04 17:26

NBA／衝刺沒問題 伊古達拉瞄準G3歸隊

2018-06-05 08:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top