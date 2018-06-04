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NBA／苦嘗輸球滋味 詹姆斯：依然熱愛競爭

2018-06-04 17:07NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

詹姆斯（LeBron James）強調自己並不氣餒，也會在接下來每一場比賽拚盡全...
詹姆斯（LeBron James）強調自己並不氣餒，也會在接下來每一場比賽拚盡全力。 美聯社
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總冠軍賽系列戰面臨0比2落後局面，詹姆斯（LeBron James）強調自己並不氣餒，也會在接下來每一場比賽拚盡全力。

詹姆斯還說自己很享受這樣競爭氛圍，「輸球當然很難受，特別是當你上場拚盡全力且付出所有，卻還是屬於輸球一方的時候，但是沒有任何事情可以帶走我對球賽的熱情。」

詹姆斯進一步說：「我認為，熱愛競爭的心是我生來所追求的事物，也是我每天醒來、每次鍛鍊自己身心的目的。所以，就算輸球再怎麼難受，都不會阻止我隔天準備讓自己變得更好。」

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