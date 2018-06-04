NBA／柯瑞瘋狂三分 湯普森：給對手致命一擊

2018-06-04 14:00 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



柯瑞(見圖)轟進聯盟新猷的9記三分球，勇士在主場再下一城，繳出準大三元的詹姆斯無奈吞敗。 歐新社 分享 facebook

柯瑞（Stephen Curry）總冠軍賽第2戰一舉打破單場三分進球紀錄，飆進9記三分超越過去由艾倫（Ray Allen）在2010年創下的單場8球。

隊友湯普森（Klay Thompson）對此表示：「裡頭最引人注目的1球，我想包括你們媒體還有全場觀眾都這麼想，是當進攻時間剩下7秒，但他還在持球往外線退然後我也不知道怎麼樣，他就把球丟進了。」

湯普森接著說：「我原先實在不認為這球有任何進的機會，所以真的是致命一擊，幫助我們取得壓倒性氣勢。這是9記三分裡我最愛的1球，而且還是空心入網，看得很開心。」

此外，觀賞勇士今年季後賽表現的人很容易發現，柯瑞常常在分球後重新落位至底角位置，往往可以藉此得到空檔出手機會。

對此，總教練柯爾（Steve Kerr）也說：「這本來就是我們戰術之一，也是他很擅長的打法。我們是支善於轉移球的隊伍，所以球員分球之後還是會繼續走位，試圖找到空檔。」

柯瑞則強調：「季後賽就像顯微鏡，把所有細節放大，當對手跟我們一樣積極運用換防時，你得找到不同方法來創造空間。單打是很好，但當我們保持球還有人的流動時，通常都會有好的結果出現。」

對於寫下總冠軍賽歷史，他說：「我從來不會一覺醒來告訴自己，不如來投進9記三分、打破紀錄吧！我更在乎的是以正確方式打比賽，帶著正確心態上場，那麼才會有好事發生。」