親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區
世界盃足球賽

影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌

獨／蔡英文盼見面慰留 呂秀蓮回6字：相見不如不見

NBA／柯瑞瘋狂三分 湯普森：給對手致命一擊

2018-06-04 14:00NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

柯瑞(見圖)轟進聯盟新猷的9記三分球，勇士在主場再下一城，繳出準大三元的詹姆斯無...
柯瑞(見圖)轟進聯盟新猷的9記三分球，勇士在主場再下一城，繳出準大三元的詹姆斯無奈吞敗。 歐新社
分享

柯瑞（Stephen Curry）總冠軍賽第2戰一舉打破單場三分進球紀錄，飆進9記三分超越過去由艾倫（Ray Allen）在2010年創下的單場8球。

隊友湯普森（Klay Thompson）對此表示：「裡頭最引人注目的1球，我想包括你們媒體還有全場觀眾都這麼想，是當進攻時間剩下7秒，但他還在持球往外線退然後我也不知道怎麼樣，他就把球丟進了。」

湯普森接著說：「我原先實在不認為這球有任何進的機會，所以真的是致命一擊，幫助我們取得壓倒性氣勢。這是9記三分裡我最愛的1球，而且還是空心入網，看得很開心。」

此外，觀賞勇士今年季後賽表現的人很容易發現，柯瑞常常在分球後重新落位至底角位置，往往可以藉此得到空檔出手機會。

對此，總教練柯爾（Steve Kerr）也說：「這本來就是我們戰術之一，也是他很擅長的打法。我們是支善於轉移球的隊伍，所以球員分球之後還是會繼續走位，試圖找到空檔。」

柯瑞則強調：「季後賽就像顯微鏡，把所有細節放大，當對手跟我們一樣積極運用換防時，你得找到不同方法來創造空間。單打是很好，但當我們保持球還有人的流動時，通常都會有好的結果出現。」

對於寫下總冠軍賽歷史，他說：「我從來不會一覺醒來告訴自己，不如來投進9記三分、打破紀錄吧！我更在乎的是以正確方式打比賽，帶著正確心態上場，那麼才會有好事發生。」

相關新聞

強攻禁區打亂騎士節奏 勇士團隊合作贏得漂亮

2018-06-04 10:54

NBA／柯瑞9記三分彈創紀錄 勇士血洗騎士2連勝

2018-06-04 10:46

NBA／湯普森談踝傷 柯瑞：應該先問我

2018-06-04 12:21

NBA／下季賭盤冠軍熱門 勇士第一、76人衝第三

2018-06-04 10:04

NBA／勇士整場一路領先 柯爾：今晚打得很好

2018-06-04 13:00

首戰失神成千古恨 勇騎大戰變招再對決

2018-06-03 18:09

2018NBA總冠軍賽 賽程與最新賽況

2018-06-04 11:00

NBA／柯瑞三分秀轟炸 勇士122：103輕取騎士

2018-06-04 10:37

NBA／G2再飆29分 詹皇25分場次超越喬丹史上第一

2018-06-04 12:08

NBA／柯瑞狂飆9顆三分球 勇破總冠軍賽紀錄

2018-06-04 11:35

NBA／湯普森G2先發 伊古達拉缺陣但漸入佳境

2018-06-04 07:53

NBA／希望接班田臥勇太 日本小將逐夢

2018-06-03 15:57

NBA／曾犯史密斯一樣烏龍 哈波：相信他會沒事

2018-06-03 15:15

NBA／籲詹姆斯得先聲奪人 泰隆魯：就拿60分吧

2018-06-03 13:19

NBA／杜蘭特鞋子掉不停 自爆穿鞋有怪癖

2018-06-03 12:44

NBA╱帶球撞人還是阻擋犯規？這一判網友熱議

2018-06-03 12:39

NBA／詹皇首戰神勇 勒夫讚：他處在更高水平

2018-06-03 12:35

NBA／騎士老闆發推特致謝 詹姆斯：是本人帳號？

2018-06-03 11:57

NBA／史密斯改口認錯 稱：不會被這次錯誤擊倒

2018-06-03 11:21

NBA／首戰賽果超乎預期 柯爾：對媒體的當頭棒喝

2018-06-03 10:30

NBA／嘴上不饒人 格林向湯普森嗆聲：相堵會到

2018-06-03 10:18

NBA／眼傷無大礙 詹皇：看來更糟但狀況好轉

2018-06-03 10:03

NBA／首戰惜敗 詹皇承認：生涯最痛之一戰

2018-06-03 09:29

NBA／湯普森腳踝仍腫脹 柯瑞：打賭他能上場

2018-06-03 08:45

哈登謎樣的續航力 球星邁向巨星的最後一哩路

2018-06-02 07:00

總冠軍賽首戰沒有硝煙味 勇士防守還要加強

2018-06-01 12:12

單核詹皇對決四星勇士 騎士突圍機會在哪？

2018-05-31 20:16

挑戰難度比去年更高 騎士想贏勇士需要奇蹟

2018-05-31 07:00

單打vs.團隊 總冠軍賽微妙的戰力天平

2018-05-31 07:00

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-29 11:31

不讓對手傳球300次 火箭要逼勇士「雷霆化」

2018-05-29 07:00

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-28 11:45

玩命關頭若沒保羅 火箭搶七要靠3招拚奇蹟

2018-05-28 07:00

連八年東區稱霸危在旦夕 詹姆斯還有什麼辦法？

2018-05-25 07:00

勇士想打下火箭 進攻仍比防守關鍵

2018-05-24 07:00

騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

2018-05-21 07:00

勇士陷入空前危機 要靠杜蘭特扮演終極救世主

2018-05-18 07:00

火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

2018-05-16 07:00

柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞三分秀轟炸 勇士122：103輕取騎士

2018-06-04 10:37

NBA／柯瑞9記三分彈創紀錄 勇士血洗騎士2連勝

2018-06-04 10:46

NBA／籲詹姆斯得先聲奪人 泰隆魯：就拿60分吧

2018-06-03 13:19

NBA／柯瑞狂飆9顆三分球 勇破總冠軍賽紀錄

2018-06-04 11:35

NBA／湯普森腳踝仍腫脹 柯瑞：打賭他能上場

2018-06-03 08:45

強攻禁區打亂騎士節奏 勇士團隊合作贏得漂亮

2018-06-04 10:54

NBA／杜蘭特鞋子掉不停 自爆穿鞋有怪癖

2018-06-03 12:44

NBA／希望接班田臥勇太 日本小將逐夢

2018-06-03 15:57

首戰失神成千古恨 勇騎大戰變招再對決

2018-06-03 18:09

NBA／曾犯史密斯一樣烏龍 哈波：相信他會沒事

2018-06-03 15:15

NBA／湯普森談踝傷 柯瑞：應該先問我

2018-06-04 12:21

日職／陽岱鋼重回開路先鋒 3打數敲2安、1打點

2018-06-03 15:49

MiLB／李振昌逃脫道奇 目標投入中職選秀

2018-06-04 09:14

NBA／勇士整場一路領先 柯爾：今晚打得很好

2018-06-04 13:00

NBA／下季賭盤冠軍熱門 勇士第一、76人衝第三

2018-06-04 10:04

NBA／打籃球與讀書哪個重要？林書豪：讀書

2018-06-03 20:05

克蕭傷勢不斷搞亂調度 道奇想爭冠就該斷捨離

2018-06-04 07:00

MLB／I-Rod之子先發首秀 力壓塞揚強投奪首勝

2018-06-04 08:38

MLB／小熊狂吞24K還贏 防禦率王狄葛隆白忙

2018-06-03 16:21

舉重／許淑淨宣布退休 父母：支持她的決定

2018-06-03 15:26

NBA／湯普森G2先發 伊古達拉缺陣但漸入佳境

2018-06-04 07:53

世足／頭號門神回歸無用 德國爆冷敗給奧地利

2018-06-03 15:36

MLB／田中將大真好命 援護率6.75排名榜首

2018-06-03 19:08

中職／廖健富火力驚人 黃甘霖：有陳金鋒的影子

2018-06-03 17:08

發哥論足／世界盃王朝會缺一角 義大利怎了？

2018-06-04 07:00

法網／錦織圭「吞蛋」 汀恩奪對戰日本一哥首勝

2018-06-03 22:15

NBA／柯瑞瘋狂三分 湯普森：給對手致命一擊

2018-06-04 14:00

舉重／許淑淨想戀愛 蔡溫義替愛徒徵友兼把關

2018-06-03 15:58

NBA／G2再飆29分 詹皇25分場次超越喬丹史上第一

2018-06-04 12:08

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00

中職／首度扛四番 申皓瑋：高中4棒都是廖健富

2018-06-03 18:02

SBL／仍想延續球員生涯 岳瀛立：有球隊接洽中

2018-06-03 21:33

法網／海峽搭檔闖女雙8強 詹皓晴平個人紀錄

2018-06-03 19:03

沙排／顧乃涵、劉碧欣世巡賽披銀 創我國史上新猷

2018-06-03 23:02

法網／連3場打5盤不累 澤瑞夫首闖大賽8強

2018-06-03 23:42

中職／廖健富、陳俊秀8安7打點 猿隊穩居龍頭

2018-06-03 20:53

2018NBA總冠軍賽 賽程與最新賽況

2018-06-04 11:00

中職／陳俊秀破紀錄5安 沒想過完全打擊

2018-06-03 21:48

MLB／鴨蛋僵局怎麼破？ 小熊貝茲盜本壘突圍

2018-06-04 11:48

法網／紅土200勝入袋 約克維奇闖8強

2018-06-04 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top