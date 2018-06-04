NBA／湯普森談踝傷 柯瑞：應該先問我

2018-06-04 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



帶傷上陣的「浪花弟」湯普森不但先發還上場34分鐘，且攻下20分，賽後也談及自己的傷勢狀況，遭到柯瑞調侃。 美聯社 分享 facebook

勇士隊「浪花兄弟」今天再度合體，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在總冠軍賽第2戰狂飆破紀錄的9記三分彈，帶著左踝傷勢出戰的湯普森（Klay Thompson）今天先發出賽也貢獻3記三分球在內的20分，兩大射手聯手貢獻12記三分球，助隊以122：103大勝騎士隊，取得2：0絕對優勢。

湯普森上周五的第1戰遭騎士後衛史密斯（JR Smith）衝撞，因此傷了腳踝，昨天球隊練球他透露腳踝仍腫脹緊繃，但今天不但先發還上場34分鐘，與柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）同場有20分以上貢獻，3星聯手漂亮取勝。

勇士今天外線36投15中，命中率超過4成，除柯瑞轟進總冠軍賽新紀錄9記三分球，湯普森8次出手也命中3球，他說：「我們創造出比較大的空間，透過轉換快攻找到一些輕鬆出手的空檔，這讓我們的命中率提升。」他也讚柯瑞今天表現十分驚人，尤其一些高難度的出手都能命中。

「浪花兄弟」今天一起出席賽後記者會，彼此互動也十分有趣，有記者詢問湯普森腳踝狀況，他表示今天有包紮再上陣，接續也會持續治療，這次受傷意識自己動作使用許多腳踝，這時身旁的柯瑞忍不住打岔「你該先問問我」，讓現場媒體哄堂大笑。

柯瑞今年例行賽多次扭傷腳踝，包括去年底和今年3月都因此缺陣多場。

湯普森賽後在場中受訪也提到，傷處仍會疼痛，「但我告訴自己夏天就能休息了，所以我下一戰仍會上場。」接續他將繼續接受治療，希望周四登場的第3戰就能無痛出賽。

湯普森帶傷出賽的表現，教頭柯爾（Steve Kerr）和隊友格林（Draymond Green）也給高評價，格林說：「他可能是我共事過最堅強的球員，我昨天看到他還覺得，他根本無法上場。」