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NBA／柯瑞9記三分彈創紀錄 勇士血洗騎士2連勝

2018-06-04 10:46聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞手感發燙，隨手一拋都能投進三分，率勇士輕取騎士。 美聯社
柯瑞手感發燙，隨手一拋都能投進三分，率勇士輕取騎士。 美聯社
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總冠軍賽第1戰驚險在延長賽取勝，勇士隊今天在第2戰不再讓球迷緊張，當家射手柯瑞（Stephen Curry）狂飆9記三分球在內的33分領軍，助隊從開賽就一路領先騎士隊，最終以122：103拿下2連勝，讓繳出準「大三元」的騎士球星詹姆斯（LeBron James）再度扼腕。

詹姆斯上周的第1戰轟下生涯在總冠軍賽的最高51分，但隊友史密斯（JR Smith）正規賽最後的烏龍判斷使球隊錯失贏球的大好機會；今年史密斯得到甲骨文球場球迷熱烈歡迎，介紹球員時已獲得不少歡呼，上半場罰球時全場甚至響起「MVP」呼喊，嘲諷味十足。

擁有主場優勢的勇士，今天變陣迎接騎士，第1戰替補上場6分鐘的中鋒麥基（JaVale McGee）今天拉上先發，他一開賽就在籃下連下2球，助勇士前4分鐘7投全部命中，打出15：6的開局；首節勇士以32：28領先，上半場在柯瑞三分球9投4中，貢獻16分、5籃板、6助攻領軍下，再將領先擴大成59：46。

第三節騎士單節得分雖以34：31超越勇士，但柯瑞第四節上演個人秀，開節就連飆2記外線，進攻時間到點的隨手一拋也空心破網；5分44秒他第8記外線命中，總冠軍賽三分球進球紀錄除追平「雷槍」艾倫（Ray Allen），另外製造騎士犯規，「4分打」得手後再助攻給杜蘭特（Kevin Durant）爆扣，此時勇士領先分數已達111：93。

追分無果的騎士，最後4分鐘就將主力球員換下場，柯瑞則在3分30秒再飆進大號外線，最終就以改寫聯盟新猷的9記三分彈率隊以19分差笑納2連勝。

除柯瑞三分球17投9中飆進全場最高33分，總冠軍賽第1戰扭傷左腳踝的勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）今天先發出賽也貢獻3記三分球在內的20分，加上杜蘭特26分，三星聯手讓騎士難以防守；先發出賽的麥基今天繳出完美命中率，6投俱中攻下12分，板凳出發的李文斯頓（Shaun Livingston）5投5中也貢獻10分。

詹姆斯今天出賽44分鐘，繳出29分、13助攻和9籃板，但「準大三元」仍沒能助隊奪勝；勒夫（Kevin Love）今天也有22分、10籃板，希爾（George Hill）15分。

第3戰將移師克里夫蘭，騎士將在台灣時間周四尋求首勝。

騎士勇士柯瑞

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